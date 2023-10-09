水田候鳥季登場 國慶鳥灰面鵟鷹過境貢寮田寮洋

新北貢寮除了「海洋音樂祭」遠近馳名，還有「水田候鳥季」！今年海祭落幕時，秋過境與冬候鳥的先遣部隊鷹斑鷸、高蹺鴴，以及國慶日前後報到的灰面鵟鷹等遷徙鳥類，陸續抵達田寮洋地區來補給營養，當地農民已提早將收割後的水稻田翻田蓄水，營造湛水泥灘地，迎接10月登場的水田候鳥季。

貢寮田寮洋地理位置是候鳥遷移路線重要的中繼站，依據全世界最大的鳥類紀錄資料庫eBird平台顯示，截至今年9月底，田寮洋記錄到的鳥種數高達355種，主要源自於當地多元的棲地類型，提供各種鳥類利用，例如會利用埤塘的小水鴨、琵嘴鴨；草澤中常見的褐頭鷦鶯、紅尾伯勞；覓食於水稻田及田埂的小環頸鴴、東方黃鶺鴒；天空中飛翔的黑鳶、魚鷹；次生林裡鳴叫的五色鳥、小彎嘴畫眉等。有國慶鳥之稱的灰面鵟鷹在田寮洋也看得到，豐富生態使田寮洋成為台灣重要的賞鳥勝地。

灰面鵟鷹屬春秋過境鳥，主要分布於東亞地區，台灣位於其遷徙的重要路線上，因在國慶日前後過境，有國慶鳥美稱，田寮洋10月也可發現牠的蹤跡。

近年新北市農業局為支持地方農業發展，也讓遠道而來的遷徙鳥類有棲地可用，與農業部林業及自然保育署合作，透過國土生態綠網支持田寮洋的水鳥棲地保育，每年提早在10月上旬完成10公頃水田翻犁、維持低水位的湛水濕地樣態。農業局也在水鳥保育成效上，輔導瑞芳地區農會協助農民轉作友善耕作，並推出田寮洋「信鳥到站」品牌，照顧水鳥棲地一整年的水稻田，也成為品牌第一支友善商品「羽豐米」，期望透過農民的照顧，讓休憩於此的水鳥離開時能羽翼豐滿。