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2023燈會「玉兔」還在流浪 維運費破千萬無單位認養

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
2023年台灣燈會主燈「玉兔壯彩」高16公尺、長11公尺、寬8公尺，有20噸重，因體積龐大、維運費用破千萬，活動結束後8個月了仍無單位認養，北市府發函請求中央協助。圖／聯合報系資料照
2023年台灣燈會主燈「玉兔壯彩」高16公尺、長11公尺、寬8公尺，有20噸重，因體積龐大、維運費用破千萬，活動結束後8個月了仍無單位認養，北市府發函請求中央協助。圖／聯合報系資料照

2023年台灣燈節在台北，主燈「玉兔壯彩」吸引人潮，活動結束後放北投機廠，北市府曾喊6月找到新家，2月至今卻還在「流浪」。有議員指出，主燈體積龐大，移置及組裝就得耗資上千萬，因柯市府規劃不周，導致蔣市府得收拾爛攤。

據北市觀傳局公文內容，玉兔壯彩體積高16公尺、長11公尺、寬8公尺，20噸重，曾評估放置北流、北士科、天文館、士林官邸鄰近公園、動物園及山水綠生態公園等處，皆不適宜。 組裝、移置及首年維運費用就要約1000萬；若欲回復聲光效果、臉部表情，經費高達2000萬。

觀傳局曾詢問府內各機關，皆無認養意願，潛在認養單位也考量點費用與場地無法移置等因素婉拒；9月18日已發函交通部觀光署協助詢問轄下個風景管理處是否願意典藏。

北市議員何孟樺表示，2023台灣燈會在台北於2月登場，北市府曾喊話將於今年6月幫主燈「玉兔壯彩」找到新家，如今活動結束8個月，主燈仍上演「玉兔流浪記」，被解體存放北投機廠，無單位或廠商認養。至於其他作品，皆已由參展單位收回、原地保存，以及被相關單位典藏認養。

何孟樺指出，柯市府為爭取台灣燈會主辦權，信誓旦旦說北市府可以處理主燈後續安置，前市長柯文哲當初想放在仁愛圓環，因規劃不當、設想不周而作罷，蔣市府還得收拾殘局，請求中央協助。

何孟樺說，面積龐大、移置維護耗資巨大、市府規劃不周，就是讓玉兔還在流浪的原因。北市府也不能讓爛攤子繼續爛下去，在請求中央協助同時也持續尋找認養單位，確保主燈在北投機場的維護情形，避免展品棄置過久品質欠佳，早日幫玉兔找到新家。

北市觀傳局今回應，除首年費用外，後續每年維運費用需視主燈典藏實際情形評估，無法確認實際金額，而其他展區燈飾已順利完成媒合；除函請中央協助詢問所轄各風景區管理處典藏意願，也持續尋覓及評估合適移置地點。另為避免損壞，主燈目前暫放於北投機廠室內空間，保存狀況良好。

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