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新北校園通APP積點跨平台用 超商、LINE POINTS都有

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北校園通APP與SUPER POINT超級點數銀行合作。圖／新北教育局提供
新北校園通APP與SUPER POINT超級點數銀行合作。圖／新北教育局提供

新北校園通APP今年9月改版，並搭配BIG FANS滿點抽獎，從10月11日至10月31日止，依活動內容點擊觀看訊息，即可參加抽獎，將送出Dyson吹風機、Apple Watch、AirPods等好禮。此外，下載APP即可獲得100點揪i點，並與SUPER POINT超級點數銀行合作，將學習積點跨平台使用。

教育局指出，校園通BIG FANS活動，從10月11日至10月31日止，每周至少各點擊1次新北校園通APP首頁及教育放送台內部大圖示，且觀看新北教育局頻道每則訊息，即可參加抽獎，教育局將於11月22日抽出得獎名單，獎品包括Dyson吹風機、Apple Watch、GARMIN 指針智慧腕錶、AirPods、北歐香氛沐浴精及護手霜 等。

此外，下載APP即可獲得100點揪i點，點數可兌換7-11 OPEN POINT，更與SUPER POINT超級點數銀行合作，讓揪i點點數升級SUPER POINT，家長可引導學生管理點數，增進資產的概念，體驗多平台集點，不僅能換到各種超商購物金，還能換LINE POINTS，購買貼圖、主題、店面消費折抵；也與台灣文具品牌利百代合作，提供多樣兼具實用與創新的潮流文具。

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