五股觀音坑溪斷橋原因出爐 重建案開標預計明年底完工

發生在今年4月21日的新北市五股觀音坑溪橋斷橋事件，接連造成4名工人受傷，新北市高灘處斥資7300餘萬元重建，日前開標有3家廠商投標，預計12日將評選出最佳廠商，今年底前完成設計，明年底前完工。新北市水利局委託台灣省土木技師公會辦理鑑定釐清橋梁倒塌原因也出爐，主因可能是橋索鏽蝕比預估嚴重，廠商修復過程再加固、支撐卻照原本規畫去做導致斷橋。

已使用19年的五股觀音坑溪橋位於觀音坑溪匯入淡水河交岔口，串連河濱自行車道與八里左岸的人行與自行車橋，因橋索鏽蝕嚴重，市府今年發包改善工程，原預計今年8月完工，卻在4月21日抽換橋梁吊索發生斷橋事故，造成3名工人受傷，同月24日搶修又有1名工人遭鋼索打中送醫，引發關注。

新北市府委託鑑定斷橋原因結果在近期出爐，高灘處長張修銘表示，主因除施工廠商未照當初建造設計時的修復方式修復，另橋索鏽蝕比原本預估的狀況還差，但廠商進場施作時未修正橋索減損、折減參數，未使用更保守的維修工法。

張修銘解釋，五股觀音坑溪橋是不落墩的橋梁，主要是透過7根橋索支撐整座橋的重量，若鏽蝕情況比預估嚴重，在替換橋索時，相關支撐與臨時索要更多。

至於鏽蝕情形為何較預估嚴重，張修銘推測，橋梁使用19年將近20年，觀音坑溪口屬於感潮河段，有可能是半鹹水與半淡水的情況，導致鏽蝕加劇，但詳細原因仍要進一步鑑定。

受傷的4名工人，其中3人勞保未加保，高灘處以依合約扣除廠商經費，賠償3人3倍勞保職災給付41萬餘元，第4人則有投保相關保險則以相關規定給付，目前4人都已康復出院。

張修銘說，本次標案採最有利標，預計12日委託外聘委員展開評選，工程設計同樣是採不落墩的方式打造鋼拱橋造型，因位處觀光景點，造型希望不要太過單調，並能融合周邊景觀。

民進黨新北市議員李宇翔表示，五股觀音坑溪橋是地方民眾休閒重要橋梁，他也接到許多陳情認為目前便道不夠完善，希望後續得標廠商出爐後，水利局在工安、勞安都要全面檢視，不要只聽信廠商片面之詞，而是要到場視察，避免再度發生意外。

對斷橋原因，李宇翔認為，橋索鏽蝕問題早就發生，市府卻沒有及時處理，先前講的缺工缺料他認為不是理由，有危險就該立刻處理。

國民黨新北市議員蔡淑君說，民眾期待橋梁修復多時，後續工程品質與監工一定要落實，另外在設計應更符合在地景觀特色。