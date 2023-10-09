紅綠燈變聰明 蔣萬安指示再研議行人自動秒數可行性

為解決內科塞車，並洗刷行人地獄惡名，台北市長蔣萬安日前市政會議拍板台北市優先進行港墘、民權東路等五路段37處智慧交通號誌，將每200至240秒作為一周期，依照車流現況調整綠燈秒數，蔣萬安也指示交通局，參考國外作法，明年1月前研議裝設行人與車流自動秒數調整的智慧交通號誌可行性，以降低年長者死亡交通事故。

台北市交通局從108年起陸續推動智慧號誌，已於內科、南軟9處主要路口，包括堤頂大道、舊宗路、東湖交流道等設置「動態號誌」，收集57組車輛偵測器的即時流量，每5分鐘進行最佳化號誌時制；109年於基隆路、信義路及光復南路周邊10處路口實施，收集12組流量偵測器及4組智慧影像攝影機的即時流量及停等車隊長度資料，動態調整路口號誌時制，提升幹道行車效率及整體路廊車流運作績效，達到幹道車流續進，減少旅行時間，路口停等延滯和停等次數。

另外，交工處108年也在「文林北路-文林北路75/94巷(中正高中)」路口實施「感應性號誌」，以AI影像偵測支道有無行人及行車，若支道無行人及行車通行，給予幹道持續綠燈運作；若支道有行人行車時，才給予支道方向綠燈，若偵測到行人通行時間不足，亦可自動延長行人綠燈秒數，以維行人通行安全。109年也在忠孝東路5段423巷等12處路口擴大辦理。

交通局交工處表示，目前北市府已在103處路口設置智慧號誌，去年更在基隆路、台北車站周邊設置，經過設置後觀察，基隆路車流旅運時間縮短8%、台北車站周邊路段則平均縮短12%。市長蔣萬安裁示，今年底前優先針對內科港墘路、民權東路、民權西路、仁愛路及建國北路平面等易壅塞路段，優先設置智慧交通號誌。

「等同是有一雙眼睛在路口....」，交工處表示，不同於傳統的紅路燈號誌，過去是透過手動調整號誌秒數，一天24小時分為10個號誌秒數時段，不過智慧交通號誌將以每200至240秒周期，透過智慧化偵測路口車流，自動運算號誌時間，例如車多，將延長車流綠燈秒數，車流少則縮短綠燈秒數。

交工處表示，目前港墘路、民權東路的車流速率約是D、E等高密度車流等級，市長蔣萬安指示優先施作這五路段、共37處路口改為智慧交通號誌，由科技偵測車流調整紅綠燈秒數，每處路口經費約120萬元。至於北市府目前分年計畫，預計到114年，會完成29路段、共221處路口，都改為智慧交通號誌。

另外，為了洗刷行人地獄汙名，並且減低長者過馬路的交通事故，蔣萬安也指示交通局，明年1月前，併112年智慧號誌實施成效報告，研議裝設可依據行人與車流量自動進行秒數調整之智慧交通號誌可行性，盼降低年長者Ａ1交通事故。