北市防天坑 建案施工前先道路偵測

天坑案件頻傳，台北市長蔣萬安指示局處研議修法「建築物施工中維護公共設施管理要點」，建商施工前須先對周邊道路做透地雷達，發現有淘空要由路權單位先修復，並裁示先與四大技師公會溝通，一個月內研議具體方案。北市土木技師公會副理事長蘇模原認為，先確認地底下有無坑洞才能施工，可減少公安事故。建商表示，基於公共安全會配合。

蘇模原舉日前大直基泰民宅塌陷案周邊為例，市府有做周邊道路的透地雷達，發現地底下有多處坑洞，目前監測資料已交給市府，後續會進行修補處理，未來若修法完成，建商必須事先預防偵測，可避免天坑災害。

北市議員陳怡君說，她認同修法要求施工前先針對周邊道路做透地雷達，近期北市大小天坑不斷，多一個程序，給市民多一道安全。另，北市府今年針對風險熱區156處地點透地雷達偵測，陳怡君認為，應更大規模針對土壤液化地區進行透地雷達偵測，確保民眾安全。

台北市信義區崇德街、萬華區昆明街等，近期都曾因建案工地施工導致道路天坑。崇德街是5月中旬因建築工地施工不慎，造成60巷22號前道路地層下陷長15公尺、深2至3公尺，波及2輛機車及1輛單車瞬間掉進天坑。南港新東街一處工地上月也疑因施工，造成道路龜裂長達30公尺及側溝變形。

工務局新工處長林昆虎表示，依照目前規定，建案承造人應於施工前調查基地四周20公尺範圍內各項公共設施現況，卻對路底下狀況不清楚，如施工前道路已有坑洞，施工恐讓狀況更嚴重，正研議修法管理要點，藉助透地雷達，確認地底下沒問題才施工，施工中、完成也研議要求再做透地雷達。