九份1杯咖啡200元 遭疑士林夜市2.0

新北市議員張維倩日前質詢指出，國際觀光景點九份部分業者坐地起價，不僅停車費貴，甚至一杯咖啡賣200元，憂心出現坑殺觀光客行為，成為第2個士林夜市，要求市府加強監督，「別讓一顆老鼠屎壞一鍋粥」。當地業者說，此事被誤導成在九份路邊買的咖啡1杯200元，那是咖啡廳價位，擔心以訛傳訛損及九份商圈品牌形象。

九份老街商圈聯誼會常務理事許立育說，九份有多家特色咖啡廳，價位多在100、200元間，也有瞄準特定客層1杯500多元高檔咖啡。

九份咖啡廳被拿來與士林夜市水果攤相比，許立育說，完全是不同的商業型態。許強調，九份咖啡廳各有特色，有些以裝潢、布置取勝，有些主打可賞無敵海景，消費沒限定時間，相較市區咖啡廳，1杯200元不算貴。

新北市經發局長何怡明說，經民眾、議員反映後，經發局有與在地商圈自治協會溝通，國慶連假也持續關注是否出現哄抬價格，會分階段處理，如自治商圈無法管理，才會協同消保官稽查。

何怡明說，九份地區在地型小吃如粿、芋圓，商家定價會有自己的考量，比較難介入，如果像是咖啡、茶飲等，比較能做比較，市府會持續關注。