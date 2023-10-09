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台灣設計展 3天湧進80萬人次

聯合報／ 記者戴永華王思慧蔡家蓁劉懿萱／連線報導
2023台灣設計展開幕逢國慶連假，人潮湧入新北美術館，從早到晚人氣強強滾。記者王慧瑛／攝影
2023台灣設計展開幕逢國慶連假，人潮湧入新北美術館，從早到晚人氣強強滾。記者王慧瑛／攝影

昨天是國慶連假第2天，各地出現出遊潮，宜蘭清水地熱遊憩區人多，啟動停車場總量管制措施，實施一出一進交管。公路局預估，今天中午過後，蘇花路廊將湧現北返車潮，北上一天可能超過1萬4千輛次，呼籲用路人避開尖峰時段。

宜蘭各風景區湧現人潮，清水地熱遊憩區昨因為太多人，上午啟動車流總量管制。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭各風景區湧現人潮，清水地熱遊憩區昨因為太多人，上午啟動車流總量管制。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭警方提醒用路人，今天、明天下午1時至晚間6時，蘇澳至頭城北向各入口實施高乘載管制，未滿3人小型車要行駛替代道路。

明天是國慶日，金門縣金城鎮迎接光輝10月，鎮公所在金城重要景點「模範街」約2樓高度，用繩子拉起一條條「國旗線」，營造旗海飄揚美景，連假期間吸引遊客拍照打卡。

金門縣金城鎮「模範街」布置一條條的國旗線，吸引遊客拍照打卡。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金城鎮「模範街」布置一條條的國旗線，吸引遊客拍照打卡。記者蔡家蓁／攝影

2023台灣設計展正如火如荼進行，6日開幕後遇上國慶連假效應，新北市政府統計，開幕頭3天累計有80萬人次朝聖，接連2晚300秒高空焰火秀嗨翻鶯歌，現場驚呼聲連連。

新北市副市長朱惕之說，台灣設計展10月6日至10月22日在新北市登場，從三鶯「O」圈起整個新北市，呼應設計展，新北捷運公司打造「環狀線的移動美學」主題列車，8日起展覽期間每天由大坪林站往來新北產業園區站間，車廂內部結合木業、紡織等材質，像是手作編織的博愛坐墊，充滿設計感與巧思，車廂變身為移動美術館。

國慶

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