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新北石碇晚間傳土石崩落 2公尺巨石砸落道路雙向一度封閉

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
巨石砸在道路上導致雙向封閉。記者黃子騰／翻攝
巨石砸在道路上導致雙向封閉。記者黃子騰／翻攝

新北市石碇區106乙線7公里處今天傍晚5時許發生土石崩塌意外。新店警方獲報趕抵現場，發現有多顆巨石掉在車道上，其中最大顆的巨石體積超過1個車道寬、高達2公尺，導致106乙線雙向車道全部無法通行。警方於雙向設置管制點並疏導車輛改道。經確認無車輛及人員傷亡受困。

據了解，新北市石碇山區受到東北季風及鋒面影響降下大雨，石碇區碇坪路一段往石碇方向過石碇堡隧道約1公里處，傍晚5時許出現土石崩塌情況，影響範圍長20公尺寬16公尺。新北市消防局獲報趕抵拉起封鎖線以避免民眾誤入。新店警方也到場設置管制點疏導車輛改道，並通知道路養護工程人員調派重型機具到場搶修。

新店警方表示，經1個多小時搶修後，目前現場已恢復雙向通車，警方仍於該處進行交通疏導，並呼籲用路人小心駕駛。

石碇區106乙線土石崩落，雙向封閉無法通行。記者黃子騰／翻攝
石碇區106乙線土石崩落，雙向封閉無法通行。記者黃子騰／翻攝

車道 崩塌

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