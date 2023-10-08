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台灣設計展開幕頭3日逾80萬人次朝聖 焰火秀今晚還有一場

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北即時報導
新北市政府統計，開幕頭3天已吸引80萬人次朝聖，昨晚300秒高空焰火秀嗨翻鶯歌，現場驚呼聲連連，今晚8點40分還有一場。圖／新北市文化局提供
新北市政府統計，開幕頭3天已吸引80萬人次朝聖，昨晚300秒高空焰火秀嗨翻鶯歌，現場驚呼聲連連，今晚8點40分還有一場。圖／新北市文化局提供

2023台灣設計展正如火如荼進行，6日開幕後遇上國慶連假效應，新北市政府統計，開幕頭3天已吸引80萬人次朝聖，昨晚300秒高空焰火秀嗨翻鶯歌，現場驚呼聲連連，今晚8點40分還有一場。

新北市副市長朱惕之說，今年台灣設計展10月6日至10月22日在新北市登場，以創新的新北美術館為起點，藝術新地標與傳統在地特色文化交會，從三鶯「O」圈起整個新北市，開展後第一個周末，安排人氣歌手、樂團演出，接連2天加碼高空焰火秀，以台灣設計展「O」的意象為主題，用「新北環」以及五條美學廊帶等元素詮釋出新北意象。

主辦單位說明，300秒焰火設計運用中低空、高空焰火，與特色高空風火輪煙火穿插，色彩、圖案多元的變化，傳遞出三鶯地區人文特色，及新北29個行政區的美學能量，透過焰火律動、動感呈現「O起來」意象，呈現「2023台灣設計展」主題精神。

為強化聲光效果，焰火秀搭配的曲目邀請新北在地音樂團隊創作，音符與花火的完美演出，讓現場民眾目不轉睛、驚呼連連。此外，音樂演出邀請到實力派金曲歌手呢喃新聲「吳獻Osean」、金曲新人「壞特?te」、金曲歌后「魏如萱」、人氣樂團「理想混蛋」、「冰球樂團」及創作才子「韋禮安」接力開唱，以經典歌曲營造台灣設計展主展區夜間超Chill氛圍，令現場聽眾如癡如醉。

更多詳細資訊可上「2023台灣設計展」官網查詢：https://www.designexpo.org.tw/zh-TW

新北市政府統計，開幕頭3天已吸引80萬人次朝聖，昨晚300秒高空焰火秀嗨翻鶯歌，現場驚呼聲連連，今晚8點40分還有一場。圖／新北市文化局提供
新北市政府統計，開幕頭3天已吸引80萬人次朝聖，昨晚300秒高空焰火秀嗨翻鶯歌，現場驚呼聲連連，今晚8點40分還有一場。圖／新北市文化局提供
新北市政府統計，開幕頭3天已吸引80萬人次朝聖，昨晚300秒高空焰火秀嗨翻鶯歌，現場驚呼聲連連，今晚8點40分還有一場。圖／新北市文化局提供
新北市政府統計，開幕頭3天已吸引80萬人次朝聖，昨晚300秒高空焰火秀嗨翻鶯歌，現場驚呼聲連連，今晚8點40分還有一場。圖／新北市文化局提供
新北市政府統計，開幕頭3天已吸引80萬人次朝聖，昨晚300秒高空焰火秀嗨翻鶯歌，現場驚呼聲連連，今晚8點40分還有一場。圖／新北市文化局提供
新北市政府統計，開幕頭3天已吸引80萬人次朝聖，昨晚300秒高空焰火秀嗨翻鶯歌，現場驚呼聲連連，今晚8點40分還有一場。圖／新北市文化局提供

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