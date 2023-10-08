52家土地公廟加持 籤詩解答書手帳出自一群年輕人創意
台灣民間相當普及的土地公信仰，化為一本融入智慧籤詩解答書的手帳。新北市經發局推動「群眾募資輔導計畫」，選出13組團隊，其中荷拉瑪文創公司設計團隊走訪全台近百家土地公廟，經全台52家廟宇、156個以上聖筊同意，將52尊土地公神像繪製於周曆手帳中，成為獨一無二手帳本。
新北市經發局長何怡明說，今年度「新北群眾募資輔導計畫」針對科技與設計加值、文化與創意發展、社會與地方創生三大領域徵件，獲熱烈回響，許多團隊提出令人眼睛一亮的創意方案，以七、八年級團隊為主力的荷拉瑪文創公司，聚焦在台灣民間相當普遍的土地公信仰，設計出兼具傳統與創新的手帳。
荷拉瑪文創公司創辦林瑜均說，土地公文化是台灣民間重要資產，籤詩文字轉換成白話，更通俗易懂，也能引發共鳴，透過這本融入籤詩解答書的手帳，鼓勵年輕一輩親近台灣土地公文化，也藉由詩籤解答讓生活增添智慧趣味。
經發局即將在10月15日上午，在荷拉瑪文創公司取得第一個擲筊同意的新北板橋深丘福德宮辦理產品發布會，屆時產品將同步上架集資平台，當日會舉辦擲筊大賽，線上開放報名30人（報名連結https://www.surveycake.com/s/pk6l6），現場報名20人，完成報名且擲得最多聖筊的前3名參賽者即可獲得2024智慧詩籤解答書手帳1本。
經發局表示，為讓民眾搶先體驗今年度新北群募計畫的所有產品，另於10月22日下午1時30分在MITSUI OUTLET PARK 林口舉辦「新北群募計畫產品體驗會」，展示此次入選輔導的13家優質團隊產品，包含康銀公司提案的Hurom蔬果慢磨機、台灣森下公司的情境式調光LED吸頂燈、田和豐國際公司的WOKY渾圓杯Ecozen 880ml、旭日電科技公司的多功能露營旅遊充抽真空壓縮機、海神水下事業公司的SUP立槳專用水下推進器、手手企業社的Hands x老屋顏特色台灣周曆以及荷拉瑪公司的2024智慧詩籤．解答書手帳等產品。
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