快訊

以色列陷戰爭狀態！22名台灣留學生滯留 最新情況曝光

連運動都救不了！研究稱這些人即便有運動習慣仍不足以防失智

台北港開放民土「不經土資場」填海造陸 新北1家申請中

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
台北港填海造陸。本報資料照
台北港填海造陸。本報資料照

北台灣開發案多、剩餘土石方也多，民間工程約佔6成，但土資場收容量不及出土量，雙北、基隆都有土方遠運問題，易造成流向追蹤不明、新竹縣收容管理壓力。台北商港倉儲區2020年開放土資場可入場填海造陸，去年再開放非公共工程剩餘土方入場，並優先推薦政府招商案，新北市已有一家業者申請中。

北北基桃4縣市2022年出土量達2236萬方，4縣市土資場現有34家，收容量2136萬方不及出土量。據營建署報告指出，去年台北約46%、新北約40%、基隆11%的餘土遠運至新竹縣，對新竹縣收容場所管理來說壓力大，加上各地方政府管理作為不盡相同，全程稽查有難度，易造成流向追蹤不明。

台北港僅收受公共工程剩餘土石方，經過民間積極遊說，盼台北港開放收非公共工程餘土（簡稱民土）。雖然2013年通過環差報告，直至2020年才讓民間土資場最終端無法處理的餘土入場。不過近3年來收土量共26.4萬方，與每年可收40萬方相比，入場量可謂非常少。

業者透露，原因在於進到台北港前，土資場需先以1千方封存、檢測，不能跟其他土方混到，土資場需單獨畫出一塊地，新北僅5、6家土資場有能力執行，基隆僅一家土資場4年前遭勒令停業後，這幾年民土也無法運進台北港。

台北港為加速填海造陸速度，去年修訂法規全面開放民土，可不經土資場進到台北港。新北工務局今年也配合修訂「非公共工程剩餘土石方運至台北港作業要點」，優先推薦符合招商條件、據公益性的案件，比如BOT、開發國有地等。經發局說，9月已上網公告條件，現已有一家業者申請中。

業者表示，台北港接收民土一方處理費為280元，與民間業者一方收取1000至12000元相比誘因高，盼能盡快讓更多民土進入台北港。工務局指出，為不讓優先推薦變成圖利問題，也訂定公益回饋機制，讓兩者價差不會落差太大。

台北港 新竹

延伸閱讀

揭牌新北觀光工廠2.0 LOGO 攜手業者打造下個共榮20年

查核餐飲業者豬肉標示 新北7家違規名單曝光

新北淡水透天厝火警 11人預防性送醫治療

新竹縣深耕地方史 續修新竹縣志、泰雅文化新編獲獎

相關新聞

北市行人死亡事故數年增75% 交通局擬解方、警加強執法

蔣萬安就任台北市長後，努力洗刷「行人地獄」標籤。有議員指出，北市事故死亡數爆增4成、行人死亡數增加75%，漲幅全國最高，...

九份老街「1杯咖啡200元」挨轟 議員：別當士林夜市2.0

國旅價格堪比出國，甚至價格更高，近期引發熱烈討論，再加上遇到4天雙十連假，有議員日前在新北市議會質詢時表示，新北市國際觀...

板橋社後蓋輕軌有望？ 新北捷運局：五支線評估中

板橋社後蓋輕軌有望？原欲串連新蘆線、萬大中和線的「社後輕軌」，因板橋中正路路幅不足被評估為不可行，不過新北市捷運局現正進...

防建案天坑 蔣萬安研議修法：施工前臨路透地雷達巡檢

台北市近期因建築工地造成的道路天坑意外頻傳，為了避免天坑事件造成民眾恐慌，台北市長蔣萬安近日已指示北市相關局處研議修法「...

金山萬里溫泉季登場 結合商圈抽gogoro消費滿300送100

新北市金山、萬里溫泉區位於陽明山及北海岸間，依山傍海，來自大屯山的火山地熱有多種泉質，包括硫磺鹽泉、碳酸泉、硫磺泉及鐵泉...

北市動物之家工程費 暴增為14.58億

台北動物之家新建工程總工程經費由原編列5.8億元，大幅調整為14.58億元，市府指出，調漲原因包括營造工程物價總指數上漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。