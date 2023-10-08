台北港開放民土「不經土資場」填海造陸 新北1家申請中

北台灣開發案多、剩餘土石方也多，民間工程約佔6成，但土資場收容量不及出土量，雙北、基隆都有土方遠運問題，易造成流向追蹤不明、新竹縣收容管理壓力。台北商港倉儲區2020年開放土資場可入場填海造陸，去年再開放非公共工程剩餘土方入場，並優先推薦政府招商案，新北市已有一家業者申請中。

北北基桃4縣市2022年出土量達2236萬方，4縣市土資場現有34家，收容量2136萬方不及出土量。據營建署報告指出，去年台北約46%、新北約40%、基隆11%的餘土遠運至新竹縣，對新竹縣收容場所管理來說壓力大，加上各地方政府管理作為不盡相同，全程稽查有難度，易造成流向追蹤不明。

原台北港僅收受公共工程剩餘土石方，經過民間積極遊說，盼台北港開放收非公共工程餘土（簡稱民土）。雖然2013年通過環差報告，直至2020年才讓民間土資場最終端無法處理的餘土入場。不過近3年來收土量共26.4萬方，與每年可收40萬方相比，入場量可謂非常少。

業者透露，原因在於進到台北港前，土資場需先以1千方封存、檢測，不能跟其他土方混到，土資場需單獨畫出一塊地，新北僅5、6家土資場有能力執行，基隆僅一家土資場4年前遭勒令停業後，這幾年民土也無法運進台北港。

台北港為加速填海造陸速度，去年修訂法規全面開放民土，可不經土資場進到台北港。新北工務局今年也配合修訂「非公共工程剩餘土石方運至台北港作業要點」，優先推薦符合招商條件、據公益性的案件，比如BOT、開發國有地等。經發局說，9月已上網公告條件，現已有一家業者申請中。

業者表示，台北港接收民土一方處理費為280元，與民間業者一方收取1000至12000元相比誘因高，盼能盡快讓更多民土進入台北港。工務局指出，為不讓優先推薦變成圖利問題，也訂定公益回饋機制，讓兩者價差不會落差太大。