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北市行人死亡事故數年增75% 交通局擬解方、警加強執法

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市行人有28件死亡事故，年增75%，議員要求改善。圖／聯合報系資料照
台北市行人有28件死亡事故，年增75%，議員要求改善。圖／聯合報系資料照

蔣萬安就任台北市長後，努力洗刷「行人地獄」標籤。有議員指出，北市事故死亡數爆增4成、行人死亡數增加75%，漲幅全國最高，連導致死傷的酒駕案件都漲幅將近1成，要求市府改善。蔣萬安回應，每月交通會報都有掌握相關數據，確實較去年同期增加不少，以深刻檢討，並要求相關局處擬定解方，請警方嚴格執法。

根據交通部路政及道安司統計，截至2023年7月底，交通事故死亡73件，比去年同期增加40.4%，其中高齡者死亡事件42件，也相較去年多55.6%，行人有28件死亡事故，漲幅75%，案件量成為全國最高；酒駕案件導致死傷達146件，漲幅8.1%。

北市議員趙怡翔指出，蔣萬安上任首年，幾乎每一項交通指標都亮起紅燈，即便市府提出單一改善措施，但缺乏領導力及統整方向，新會期預算也不夠重視交通改革，明年度鄰里交通環境改善預算只有200萬。

趙怡翔表示，交通改革涉及工程、教育、執法等所謂的3E，不能以權宜之計思考此問題，而蔣萬安應該下達改革目標，由市政府跨部門合作，從道路設計規範及準則、鄰里及區域規劃、預算的編列與執行、地方的溝通與協調，以及嚴謹的執法與教育手段等方向，共同思考如何達成零傷亡的結果。

趙怡翔指出，市府自豪提出過去做了8條主幹道做「機退2.0」，新增19處行人時相、29處行人退縮、2處庇護島、2處實體人行道，但台北市有7萬2000面交通號誌、2500個行人專用號誌路口、逾2000條標線型人行道，相較之下根本不足。

交通局長謝銘鴻坦言，做得還是不夠，所以編列分期、分年計畫，今年底前的進度是和新工處合作，完成5條標線型人行道實體化，目前完成2條。

關於北市交通死傷狀況，蔣萬安說，每個月交通會報都有掌握，數據確實較去年同期增加，在行人死亡部分增加幅度特別高，有深刻檢討，已要求交通局、警察局等相關局處，擬定具體計畫及解方，下半年度面臨嚴峻挑戰，過往7、8月至年底數據都呈上升趨勢，會請警方嚴格執法、加強宣傳。

台北市行人有28件死亡事故，年增75%，議員要求改善。圖／聯合報系資料照
台北市行人有28件死亡事故，年增75%，議員要求改善。圖／聯合報系資料照

人行道 蔣萬安

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