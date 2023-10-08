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九份老街「1杯咖啡200元」挨轟 議員：別當士林夜市2.0

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
九份老街是知名國際觀光景點。記者張曼蘋／攝影
九份老街是知名國際觀光景點。記者張曼蘋／攝影

國旅價格堪比出國，甚至價格更高，近期引發熱烈討論，再加上遇到4天雙十連假，有議員日前在新北市議會質詢時表示，新北市國際觀光景點九份部分業者坐地起價，不僅停車費貴，也有一杯咖啡賣200元，希望主管機關觀旅局能落實稽查是否有坑殺觀光客的惡意行為，避免成為第2個士林夜市。

新北市議員張維倩日前質詢時說，九份以往是許多日韓觀光客必去的景點，但如今卻在網路上被點名很貴、是國際詐騙，難怪外國旅客都不來台灣，就連國人都要出國玩，認為去九份玩會被當盤子，部分飲食、停車業者價格不合理，「相關局處是否有進行查明？」身為主管機關應通盤檢討，針對風景區有些消費是否有不透明等狀況，都要去現場勾稽，避免一顆老鼠屎壞一鍋粥。

觀旅局長楊宗珉承諾，會結合府內局處去要求相關消費訂定一定要合理，至於停車部分，現場定價必須符合行情跟機制，否則民眾會覺得消費偏高，對觀光產業就不會有正向發展。

由於台北士林夜市先前也因為水果攤賣天價等問題，引發爭議。張維倩表示，觀光要使消費者回味重遊才是好的循環，觀旅局站在主管機關的立場，除了落實稽查觀光風景區是否有坐地起價、坑殺觀光客的惡意行為之外，更要重塑觀光形象、恢復消費者信心，避免成為第二個士林夜市。

另外張維倩更指出，國旅近期也有因飯店很貴備受爭議，新北未合法的旅館跟民宿很多，旅館有23家、民宿有16家共39家業者，「目前有人改善嗎？不要讓外縣市來旅遊的人找不到合法的業者，導致權益受損」。對此，楊宗珉說，因尚有涉及分區及違建等事宜，有請相關局處協助，未合法的旅館跟民宿也依相關規定裁處，並持續稽查中。

有議員質詢時說，九份老街被說是國際詐騙，希望觀旅局稽查避免成為第二個士林夜市。記者張曼蘋／攝影
有議員質詢時說，九份老街被說是國際詐騙，希望觀旅局稽查避免成為第二個士林夜市。記者張曼蘋／攝影
新北市九份老街是知名國際觀光景點，往往是日韓遊客來台必去的地方。記者張曼蘋／攝影
新北市九份老街是知名國際觀光景點，往往是日韓遊客來台必去的地方。記者張曼蘋／攝影

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