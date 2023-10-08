九份老街「1杯咖啡200元」挨轟 議員：別當士林夜市2.0

國旅價格堪比出國，甚至價格更高，近期引發熱烈討論，再加上遇到4天雙十連假，有議員日前在新北市議會質詢時表示，新北市國際觀光景點九份部分業者坐地起價，不僅停車費貴，也有一杯咖啡賣200元，希望主管機關觀旅局能落實稽查是否有坑殺觀光客的惡意行為，避免成為第2個士林夜市。

新北市議員張維倩日前質詢時說，九份以往是許多日韓觀光客必去的景點，但如今卻在網路上被點名很貴、是國際詐騙，難怪外國旅客都不來台灣，就連國人都要出國玩，認為去九份玩會被當盤子，部分飲食、停車業者價格不合理，「相關局處是否有進行查明？」身為主管機關應通盤檢討，針對風景區有些消費是否有不透明等狀況，都要去現場勾稽，避免一顆老鼠屎壞一鍋粥。

觀旅局長楊宗珉承諾，會結合府內局處去要求相關消費訂定一定要合理，至於停車部分，現場定價必須符合行情跟機制，否則民眾會覺得消費偏高，對觀光產業就不會有正向發展。

由於台北士林夜市先前也因為水果攤賣天價等問題，引發爭議。張維倩表示，觀光要使消費者回味重遊才是好的循環，觀旅局站在主管機關的立場，除了落實稽查觀光風景區是否有坐地起價、坑殺觀光客的惡意行為之外，更要重塑觀光形象、恢復消費者信心，避免成為第二個士林夜市。