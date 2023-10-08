防建案天坑 蔣萬安研議修法：施工前臨路透地雷達巡檢

台北市近期因建築工地造成的道路天坑意外頻傳，為了避免天坑事件造成民眾恐慌，台北市長蔣萬安近日已指示北市相關局處研議修法「台北市建築物施工中維護公共設施管理要點」，要求建商施工前，須先針對周邊道路，進行透地雷達偵測地底下狀況，若發現已有掏空狀況，就會由路權管理單位先去修復，才能施工，以避免天坑發生。市長蔣萬安也裁示再與四大公會溝通，一個月內研議。

大直民宅塌陷案後，許多民眾對住家周邊工地相當警覺，先前包括信義崇德街、萬華都曾因有建案工地導致道路天坑。其中崇德街是在今年5月中，因建築工地施工不慎，造成60巷22號前的道路地層下陷長15公尺、深2至3公尺，還波及2部機車及1部腳踏車瞬間掉進天坑內；另外，萬華昆明街一處工地在8月時，也因施工導致道路下陷3米長；南港新東街一處工地上月也疑因施工，造成道路龜裂長達30公尺，甚至側溝變形。

台北市工務局新工處長林昆虎表示，台北市近期發生這好幾起天坑意外，都是因建案施工不慎，目前規定，建商維護都是針對路面表面破損，但道路底下的狀況並不知道，若施工前周邊路面已經有破洞甚至可能掏空，一開始也會不知道，北市府正研議後續修法管理要點，施工前先透地雷達掃描，證明地底下沒問題才能動工，若有坑洞路權機關則會先進場修好，另施工中、施工完也再要求做一次透地雷達。

林昆虎表示，由於這需要修訂管理要點，市長蔣萬安已裁示都發局，再與四大公會溝通，一個月內研議。

北市府表示，依照目前北市建築物施工中維護公共設施管理要點第三點，承造人應於施工前調查基地四周20公尺範圍內各項公共設施現況；第五點公共設施管理機關應於施工期間，列管現況實測資料，並派員巡查承造人對該管公共設施的維護狀況，查獲有因施工損壞時，應依主管法規告發取締，並副知都發局予以列管，都發局應通知承造人限期改善。

市府表示，目前維護狀況都是路面破損，北市府將精進建築工地巡檢機制，建管處於每年4月、7月、10月及隔年1月，也會分四季按季要求北市施工中建築工地落實自主檢查，並不定時實施工地總檢查加強督導。

至於工地開挖的建案，從9月起，也會持續進行每月委託四大公會逐案檢查措施，以加強監督建築工地，督促起、承、監造人落實地下室及擋土壁施做品管，相關安全監測數值檢測作業職責。