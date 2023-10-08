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中正新橋往新北方向 今首度通車

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
中正橋改建工程新橋往新北方向，今天開放外線2車道和機車道，並繼續使用舊橋1車道。圖／新北市工務局提供
中正橋改建工程新橋往新北方向，今天開放外線2車道和機車道，並繼續使用舊橋1車道。圖／新北市工務局提供

耗資33億元的中正新橋，連接台北市中正區與新北永和區，是通行雙北重要橋梁，舊橋不敷使用由台北市府興建，今天將首度開通台北往新北方向，新北往台北維持行駛舊橋，預估明年雙向通車後，中正舊橋將拆除，只留行人及自行車通行的景觀橋體使用。

2019年開工的中正新橋，工程同時採用先建新橋再拆舊橋的方式施工，達成施工期間交通不中斷，今天中正新橋台北市往新北市通車是工程重要里程碑，待明年雙向通行後，舊橋部分將拆除，僅留下日據時期的川端橋。

新北市工務局長祝惠美表示，中正舊橋考量橋齡老化耐震及防洪能力不足，雙北市府推動中正橋改建工程。4年來陸續完成台北端首座橋墩及鋼梁吊裝、平面道路整建、匝道封閉工程，與河中段施工便橋及鋼支堡打設等重要工項。

新北新工處長王益翔說，中正新橋台北往新北方向，因中正舊橋及新橋均屬橋面寬闊、車道數眾多及車流量龐大，且新舊橋體位置有部分重疊，故舊橋交通動線無法一次切換至新橋。

目前開放新橋外線2車道和機車道，並繼續使用舊橋1車道。通往新北環快及堤外匝道車輛，請由新橋外線2車道銜接；新北往台北方向則仍暫維持由原橋通行。改道初期因用路習慣改變，敬請用路人行經該路段時注意路況，小心行駛以確保行車安全。

車道

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