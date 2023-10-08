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大直傾斜民宅 僅3成願公辦都更

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北報導
「基泰大直」施工不當造成民宅傾斜、塌陷，目前僅3成住戶願意與東側鄰地一起重建家園。本報資料照片
「基泰大直」施工不當造成民宅傾斜、塌陷，目前僅3成住戶願意與東側鄰地一起重建家園。本報資料照片

北市府調查大直塌陷案傾斜民宅26戶公辦都更意願，僅8戶、3成住戶有意與東側鄰地重建家園，未達受理門檻，住戶認為，時程恐怕太久，8成住戶已組自救會找合建對象；也有住戶直指，前晚基泰開說明會，要他們去跟市府談條件，憂心基泰已「不玩」，住戶會兩頭空。都發局指出，12日、13日再開說明會，了解傾斜民宅東、南側鄰地都更需求。

市府日前向大直街94巷1弄1、3、5、7、9號傾斜民宅住戶辦說明會，調查公辦都更意願至10月5日，有意參與傾斜民宅基地併同東側鄰地範圍辦理公辦都更（A+B區）占30.77%，未達受理門檻75%，另18戶未繳交意願書。

都市更新處表示，原統稱該棟傾斜民宅25戶，但某號地下室有獨立門牌且與一樓為同一所有權人，為利計算戶數比例精確性而區分。此次意願調查未達公辦都更門檻，針對傾斜民宅有迫切需求的住戶，北市府尊重住戶重建意願，將給必要協助。

一名未交意願表的住戶說，時間是最大因素，如果方案通過，B區鄰地搬遷、拆屋後，加上建物設計再蓋，政府要花多少時間蓋好房子？8成住戶已組自救會，設定2年拿建照、1坪換1坪的目標，持續努力找尋合建對象。

支持公辦都更的住戶說，市府給的考慮時間太短，有人想等基泰條件再決定，前天與基泰開會，基泰卻要住戶跟市府談條件，還建議一坪換一坪、2年拿建照共2個條件目標，目前約8成住戶願意參加跟市府提條件。也猜測基泰不玩了，已經沒辦法一坪換一坪，才要他們向市府爭取，憂住戶最後可能兩頭空。

北市議員陳怡君連日直指市政顧問孫偉志是基泰門神，昨再爆孫偉志前天與基泰總經理馮先勉，出席基泰建設說明會，北市府表示，孫偉志出席基泰建設說明會，依「台北市政府市政顧問遴聘要點」解聘。

都更 北市 門檻

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