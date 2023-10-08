北市動物之家工程費 暴增為14.58億

台北動物之家新建工程總工程經費由原編列5.8億元，大幅調整為14.58億元，市府指出，調漲原因包括營造工程物價總指數上漲，以及總樓地板面積、犬貓收容數增加和廢棄物處理費飆漲等因素。民進黨議員直指是前市長柯文哲短視近利後果，民眾黨議員則反擊，友善動保不該淪為政黨攻防的工具。

北市動物之家興建方案延宕許久，因底層為原福德坑垃圾掩埋場，過去規畫重建開挖地下室需垃圾處理費，引發前市長柯文哲震怒，後來改為原址重建，不挖地下室，柯文哲才點頭，北市議會也同意由原本地上2層地下1層，改為地上4層樓的建築物，納入動保處辦公廳舍，無設置地下室。

蔣萬安市府近日向議會提出的說帖指出，經調整設計及重新估算經費調整為14.58億元，希望議會支持，調整原因包括營造工程物價總指數上漲，以及總樓地板面積、犬貓收容數增加。

另因營建廢棄物處理費飆漲，市府估算，民國109年7月以前處理地下垃圾價格，每立方公尺約600至800元，至112年8月已飆漲至1萬4500元，飆漲幅度高達2000%，垃圾處理從109年的1553萬元，至112年6月已達1億3200萬元。

北市產發局指出，動物之家除為垃圾掩埋場用地外，列屬山坡地，開發同時需額外辦理水土保持計畫與地下層垃圾處理，發包工程費為12.71億元，每坪單位造價約28.02萬，若不含水土保持、基樁、垃圾處理費用，每坪造價約為22.97萬元，符合市場行情。

民進黨議員許淑華指出，柯文哲延宕工程2年多，以當時物價和現在物價浮動狀況來看，不用再花這麼多錢，柯文哲短視近利講要省錢，但把不該省的都省下來，原本挖個地下室，多加1千多萬，柯卻把預算擱置，用省錢、還債市長形象去包裝，事實上不懂財政紀律。

民眾黨市議員林珍羽表示，預算增加原因並非延宕，而是要用合理價錢和合法方式處理垃圾，才是替納稅人把關。綠營應該去了解新工程擴充辦公廳舍和流浪動物收容量，甚至具攻擊性犬隻都有獨立收容空間，都是預算增加的原因，不該淪為政黨攻防的工具。

議員李明賢則表示，雖物價調漲與土方處理費用增加，但樓地板面積較原先柯市府規畫的空間還大，收容犬貓從800隻增加到1300隻，這些調整也符合寵物友善城市的大方向，建議市府多與議會溝通，爭取預算過關。