拜五股廟宇強調是新北孩子 賴清德承諾修全台弱勢房屋

「2023顯應祖師文化祭」今在五股賀聖宮登場，副總統、民進黨總統參選人賴清德到場參拜，表示自己雖然當過台南市長，但自己是新北的孩子，知道一般家庭生活的辛苦，未來若當選總統，要替全台艱苦的人修理房子。

今年文化祭不僅有8家供奉顯應公的廟宇參與，賴清德、新北代理市長劉和然、民眾黨總統參選人柯文哲及鴻海創辦人郭台銘依序到場祝賀參拜，現場氣氛熱烈。

賀聖宮主王美雲表示，這次沒想到辦文化祭這麼風光，十幾間宮廟共襄盛舉，也有總統參選人來到這，把文化祭辦得轟轟烈烈。

賴清德首先用台語致詞表示，賀聖宮是地方的信仰中心，做善事幫忙五股蘆洲、新北市及全台灣艱苦人出錢出力，甚至善事不是只在台灣，還到東南亞、西雅圖等國。

「我也是新北市的孩子！」賴清德強調，雖然他當台南市長，但是在新北市出生長大，他來自一般家庭，所以知道一般家庭生活的辛苦，他當台南市長時和台南十幾個職業工會組一個做工行善團，在台南幫有困難的人修理房子，雖然政府每個月都有經費給弱勢家庭，但這些錢用來吃飯就不夠了，住的房子更是年久失修，未來如果有機會當總統，會替全台灣艱苦的人來修理房子，讓他們有一個地方可以安身立命。