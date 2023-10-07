快訊

亞運棒球／「兵役之戰」不會告吹 韓媒有信心：球場排水佳

突發文「承諾像泡沫」網友瘋猜與JYP有狀況？子瑜媽回應了

亞運滑輪／第18金！女子花式洪筱晴、張緻如金包銅

耗資33億！疏運雙十連假車潮 雙北中正新橋明首度單向通車

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
中正橋改建工程明日將開放新橋外線2車道和機車道，並繼續使用舊橋1車道。圖／新北市工務局提供
中正橋改建工程明日將開放新橋外線2車道和機車道，並繼續使用舊橋1車道。圖／新北市工務局提供

耗資33億元的中正新橋，連接台北市中正區與新北市永和區，是民眾通行雙北重要橋梁，由於舊橋不敷使用由新北市府興建，明天將首度開通台北往新北方向，新北往台北目前維持持續行駛舊橋通行，預估明年雙向通車後，中正舊橋將拆除剩下川端橋，作為行人及自行車景觀橋使用。

2019年開工的中正新橋，明天將開通北市往新北方向，新北往台北目前維持使用舊橋通行，待明年雙向通行後舊橋部分將拆除部分僅留下日據時期的川端橋，作為行人及自行車景觀橋使用。

新北市工務局長祝惠美表示，中正舊橋考量橋齡老化耐震及防洪能力不足，雙北市府推動中正橋改建工程。4年來陸續完成台北端首座橋墩及鋼梁吊裝、平面道路整建、匝道封閉工程，與河中段施工便橋及鋼支堡打設等重要工項。工程同時採用先建新橋再拆舊橋的方式施工，達成施工期間交通不中斷，明日新中正橋台北市往新北市通車是工程重要里程碑。

新北新工處長王益翔說，新中正橋台北往新北方向因中正舊橋及新橋均屬橋面寬闊、車道數眾多及車流量龐大，且新舊橋體位置有部分重疊，故舊橋交通動線無法一次切換至新橋。目前開放新橋外線2車道和機車道，並繼續使用舊橋1車道。通往新北環快及堤外匝道車輛，請由新橋外線2車道銜接；新北往台北方向則仍暫維持由原橋通行，改道初期因用路習慣改變，敬請用路人行經該路段時注意路況，小心行駛以確保行車安全。

中正橋改建工程通往新北環快及堤外匝道車輛，明日起請由新橋外線2車道銜接；新北往台北方向則仍暫維持由原橋通行。圖／新北市工務局提供
中正橋改建工程通往新北環快及堤外匝道車輛，明日起請由新橋外線2車道銜接；新北往台北方向則仍暫維持由原橋通行。圖／新北市工務局提供

車道 自行車 新北

延伸閱讀

雙十連假「3大煙火秀」必賞！ 台中國慶煙火+無人機、台茂施放3000發、新北台灣設計展300秒

影／雙十連假金門小三通人潮擠爆 民眾清晨4點摸黑補位

美豬洗產地新北罰瑞騰48萬 劉和然：查到不法就公布名單

今凌晨淡水民宅竄火煙 新北消防18車47人馳援

相關新聞

耗資33億！疏運雙十連假車潮 雙北中正新橋明首度單向通車

耗資33億元的中正新橋，連接台北市中正區與新北市永和區，是民眾通行雙北重要橋梁，由於舊橋不敷使用由新北市府興建，明天將首...

北海岸國際風箏節登場 海龜、台灣藍鵲、石門肉粽爭豔

北海岸國際風箏節因疫情影響睽違3年後再次登場，今天在石門白沙灣登場，今年以「風再起石」為活動主軸，台灣及7個外國團隊共1...

北市動物之家工程總經費爆增 處理地下垃圾費飆漲2000%

台北市議會預算會期本周開議，針對動物之家新建工程，總工程經費由原編列5.8億元大幅調整為為14.58億元。原本前市長柯文...

大直塌陷民宅公辦都更破局？只有3成有意願

大直坍塌案迄今一個月，北市府日前向大直傾斜民宅25戶住戶說明公辦都更範圍，意願調查結果出爐，願意參與僅8戶、占3成，其餘...

10月園慶今明兩天限定 台北動物園 保育員工作大解密

台北市立動物園保育員薪資凍漲超過30年，明年有望突破4萬元，10月園慶安排「認識動物守護者－保育員見面會」，邀保育員與獸...

綠控基泰門神 蔣萬安：不能血口噴人

台北市長蔣萬安昨在議會總質詢與民進黨議員唇槍舌戰，大直坍塌案迄今已滿月，議員陳怡君昨質疑蔣萬安是「基泰門神」，蔣萬安動怒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。