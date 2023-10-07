耗資33億！疏運雙十連假車潮 雙北中正新橋明首度單向通車

耗資33億元的中正新橋，連接台北市中正區與新北市永和區，是民眾通行雙北重要橋梁，由於舊橋不敷使用由新北市府興建，明天將首度開通台北往新北方向，新北往台北目前維持持續行駛舊橋通行，預估明年雙向通車後，中正舊橋將拆除剩下川端橋，作為行人及自行車景觀橋使用。

2019年開工的中正新橋，明天將開通北市往新北方向，新北往台北目前維持使用舊橋通行，待明年雙向通行後舊橋部分將拆除部分僅留下日據時期的川端橋，作為行人及自行車景觀橋使用。

新北市工務局長祝惠美表示，中正舊橋考量橋齡老化耐震及防洪能力不足，雙北市府推動中正橋改建工程。4年來陸續完成台北端首座橋墩及鋼梁吊裝、平面道路整建、匝道封閉工程，與河中段施工便橋及鋼支堡打設等重要工項。工程同時採用先建新橋再拆舊橋的方式施工，達成施工期間交通不中斷，明日新中正橋台北市往新北市通車是工程重要里程碑。