北市動物之家工程總經費爆增 處理地下垃圾費飆漲2000%

台北市議會預算會期本周開議，針對動物之家新建工程，總工程經費由原編列5.8億元大幅調整為為14.58億元。原本前市長柯文哲嫌貴，現在工程預算爆增，其中為了處理地下垃圾，3年前價格和現在相比已飆漲2000%。有議員把帳算在柯文哲頭上，批評當時柯只想包裝省錢市長形象，其實不懂市政未來發展和趨勢。

北市動物之家興建方案延宕許久，因底層為原福德坑垃圾掩埋場，過去規畫重建開挖地下室需垃圾處理費，引發前市長柯文哲震怒，後來改為原址重建，不挖地下室，柯文哲才點頭，北市議會也同意由原本地上2層地下1層，改為地上4層樓的建築物，納入動保處辦公廳舍，無設置地下室。

據蔣市府近日向議會提出的說帖，動物之家因經調整設計及重新估算，總工程經費調整為為14.58億元，希望爭取議會支持預算通過。調整原因包括營造工程物價總指數上漲，以及總樓地板面積、犬貓收容數增加，另因營建廢棄物處理費飆漲，開挖基地仍需額外支付費用處理地下垃圾。

經估算，109年7月以前處理地下垃圾價格，每立方公尺約600至800元，至112年8月已飆漲至1萬4500元，飆漲幅度高達2000%。垃圾處理從109年的1553萬元，至112年6月已達1億3200萬元。

北市產發局指出，動物之家除為垃圾掩埋場用地外，列屬山坡地，開發同時需額外辦理水土保持計畫與地下層垃圾處理，發包工程費為12.71億元，每坪單位造價約28.02萬，若不含水土保持、基樁、垃圾處理費用，每坪造價約為22.97萬元，符合市場行情。

市議員許淑華指出，如果柯文哲不要延宕這2年多時間，以當時物價和現在物價浮動狀況來看，根本不用再花這麼多錢，柯文哲只短視近利講要省錢，但把不該省的都省下來，原本挖個一個地下室，不過多加1千多萬，柯卻把這預算擱置，用省錢、還債市長形象去包裝，但事實上不懂財政紀律。

她批評，柯文哲不懂經營市政，不了解市政未來發展和趨勢，也無法去掌握，導致本來2年前可能花更少的成本可以把動物之家蓋好，因為柯文哲的關係，現在要多出這麼多成本。

議員李明賢則表示，打造寵物友善城市是蔣市府重要政策，完成動物之家改建就是具體的政策落實，雖物價調漲與土方處理費用增加，但樓地板面積較原先柯市府規畫的空間還大，收容犬貓從800隻增加到1300隻，這些調整也符合寵物友善城市的大方向，建議市府多與議會溝通，爭取預算過關。