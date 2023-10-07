大直塌陷民宅公辦都更破局？只有3成有意願

大直坍塌案迄今一個月，北市府日前向大直傾斜民宅25戶住戶說明公辦都更範圍，意願調查結果出爐，願意參與僅8戶、占3成，其餘18戶未繳交意願書，未達公辦都更受理門檻。不過，此次調查對象不只25戶還多1戶，北市更新處解釋因某號地下室有獨立門牌與一樓為同一所有權人，為利計算戶數比例精確性而區分。

都發局及更新處9月28日召開「公辦都更範圍評估說明會」，向大直街94巷1弄1、3、5、7、9號傾斜民宅住戶25戶提出，傾斜民宅單一基地及併同東側鄰地範圍辦理公辦都更的範圍評估說明，並啟動公辦都更意願調查。

更新處說明，原統稱該棟傾斜民宅25戶，但某號地下室有獨立門牌且與一樓為同一所有權人，為利計算戶數比例精確性而區分。

截至10月5日，有意願參與傾斜民宅基地併同東側鄰地範圍辦理公辦都更共8戶，意願比30.77%，未達公辦都更受理門檻75%；18戶未繳交意願書。

更新處指出，此次意願調查未達公辦都更門檻，針對傾斜民宅有迫切需求的住戶，北市府尊重住戶重建意願，將給予必要的協助。

至於傾斜民宅東、南側鄰地都更需求，都發局及更新處10月12日、13日將辦理「公辦都更評估說明會」及啟動意願調查，住戶可前往了解公辦都更評估方案內容及相關程序。