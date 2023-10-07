改建成本高 林口泳池將活化再利用

新北市林口區立游泳池使用超過30年，地方認為設備老舊，需要活化使用，有民代建議可以做溜冰場，或在原有設備上，作為室內親水樂園。新北財政局表示，評估改建成本過高，會維持由公所配合運動政策重啟活化再利用計畫。公所說，會再跟市府提案。

林口區立游泳池2001年開始營運，前幾年受疫情影響，游泳人潮銳減，原本承包廠商收入受影響，與公所解除契約停止營業，公所去年向市府提報游泳池為閒置設施，如今要怎麼活化，成為地方關心議題。

林口區公所表示，地方關心活化游泳池的進度，會再跟市府提案，爭取相關經費。

市議員蔡淑君表示，她向市府提出建議，希望林口區公所能室內朝運動中心2.0政策，室外現有游泳池位置做親水公園，來重啟活化再利用計畫，讓空間得以持續開放供市民使用。

市議員李宇翔表示，近年來溜冰很紅，林口目前沒有市內溜冰場，小朋友都是在戶外練習，但下雨時沒有室內場地，像是台南就有室內溜冰場規畫，也可辦說明會集合民眾意見。

新北市財政局表示，將彙整府內需求機關所提區位及條件設置，日前各局處都有提出需求，但評估要變更游泳池改建的成本過高，會維持由公所配合運動政策重啟活化再利用計畫，日後開放給市民使用。

新北市體育處表示，該處有主建築物及戶外游泳池，主建築可作為健身房及瑜珈課使用，如果日後定案是維持原有功能，就會協助公所委外業者經營。