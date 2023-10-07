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板橋中正路379巷開通 免繞路

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
板橋中正路379巷拓寬昨辦開通典禮，全長90公尺、總經費700萬元。記者張曼蘋／攝影
板橋中正路379巷拓寬昨辦開通典禮，全長90公尺、總經費700萬元。記者張曼蘋／攝影

新北市江翠北重劃區人口大量進駐，預估未來約萬人入住，但出入需穿過舊社區的窄巷，地方多年爭取拓寬板橋中正路379巷，昨辦開通典禮，全長90公尺、總經費700萬元，可串連板橋舊市區及重劃區。議員說，是大社後地區翻轉的第一步。

板橋區長陳奇正昨表示，該路段全長90公尺，已於9月完工，瓶頸打通後可讓藝文二街與中正路379巷貫通，串連板橋舊市區及重劃區，用路人不用再繞道，縮短行車時間，還可作為通往環河道路的替代選擇。

目前打通後規畫10米道路，雙向各配置1個車道，兩側增設排水溝，方便排水，還增設17處機車格。陳奇正表示，工程總經費約700萬元，路側也增繪標線型人行道設置回復式導桿，保障行人通行安全，全路段中增3盞路燈，提供夜間照明保障通行安全。

陳奇正也說，新闢路段前後2處路口已建置號誌，呼籲用路人遵守號誌行駛，以維行車安全，同時與台電公司合作地下化原有2支電桿，改善以往雜亂的天際線，提升整體市容景觀。

議員黃淑君說，這次的打通是大社後翻轉第一步，期待搭配都市計畫的檢討放寬，未來自行留設8米計畫道路，可從原本200%的法定容積提升到240%，進而改善學區，像是板橋國光國小校舍更新共構地下停車場，交通改善，提升生活品質。

重劃區 議員

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