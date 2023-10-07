環狀線北捷技術員 爆月底全退場

環狀線第一階段經營權5月23日已移交新北市，起初規畫北捷公司150餘名支援人員可留新北捷公司，但傳出因績效獎金差1.9個月，月底全退場，議員直呼「新北市府怎麼了？」新北捷公司說，正研議比照公務員調薪，人力可能的缺口，也會擬定外包人力來因應。

新北捷運局表示，自5月23日權責移轉，由新北捷公司實質營運與維修作業，北捷公司原營運技術，由新北負擔經費的捷運興建廠商負責其人員訓練，「原規畫技術人員移轉新北捷運公司，惟因公司福利存有差異及尊重該些人員留職北捷公司意願」，改以北捷公司支援人力進行技術移轉，預計月底完成後，人力全數退場。

目前新北捷公司約3、400人，新北捷表示，當初知道很難全留任，去年底就開始招募新人，由新北捷公司資深主管搭配技服人員進行訓練和技術移轉，同時新北捷公司也進行組織和業務整併，讓北捷人員退場後，可以無縫接軌。

市議員黃淑君表示，環狀線去年12月完成財產點交程序，卻在新北112年度半年結算報告中，發現新北捷公司累計執行數僅有6.81%，被審計處糾正，因營運人員進駐期程、辦公廳舍裝修工程等作業延後，延至今年5月才決標。

黃淑君說，如今移轉後，雙北因待遇落差，讓原本規畫移轉的技術人員拒絕留用，月底將面臨技術支援人力全退場，原期待的是點交後，能得到更多服務，提升交通運量，確保運輸品質，如今卻這樣，即便有補新人，但有人力卻沒有經驗，恐影響現場維運。

新北捷公司解釋，接手後營運狀況與北捷營運時期水準一致，本次人力移轉，雖因雙北績效獎金發放有差異，致未完全達全員移轉，但新北捷也透過組織整併與業務檢討，在既有人力現況下完成自主營運，「目前公司也正研議比照公務員4%調薪幅度，爭取基層同仁待遇全面提升，以增加後續招募人才誘因」。

新北捷運公司坦言，在接管環狀線前，本來就會提前部署相關人力，並針對人員移轉、組織整併與業務調整提前進行規畫，至於退場後人力可能的缺口，也會擬定外包人力等方案來因應，就為讓營運不受影響，服務品質不打折。