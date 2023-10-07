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忠孝西路再禁機車？ 北市府：不走回頭路
台北車站前忠孝西路段原禁行機車逾40年，從去年12月14日解禁，每天晚間11時至隔天上午6時開放外側兩車道讓機車通行，市議員李明賢昨說，近來傳出北市府委外評估，可能將改為全時段禁止，機車族則表示，若禁止就號召開車癱瘓忠孝西路而已。交通局說，絕不會走全面禁行的回頭路，還在研議開放時段，最晚會在10月底公布。
李明賢昨上午在臉書表示，「真是見鬼了」，若是全面禁行的消息為真，他一定堅決反對到底，並要求官員說明是發生什麼狀況？網友則紛紛留言，不去改善道路路線，只會用禁止使用的方式，這是最不負責任的政策。
李明賢下午又在議會質詢指出，根據統計，自去年12月到今年9月底，忠孝西路段事故數據共有200多起，機車深夜只有1件，汽車有200多起，機車行駛忠孝西路更安全便利。
台北市長蔣萬安表示，絕對不走回頭路，會在現有的基礎評估。北市交工處規畫科股長崔凱鈞補充，忠孝西路開放機車行駛時段仍在研議，最晚會於10月底前公布，同樣強調絕對不會走全面禁行的回頭路。
台灣機車路權促進會理事羅宜說，與北市交通局定期意見交流，交通局贊成機車通行的權益，承諾不會回復禁行，忠孝西路車流模擬結果已經完備，會再和相關局處商討，將方案轉給蔣萬安，機車是許多基層勞工的通勤工具，沒有人應該為騎機車被歧視。
促進會理事黃柏岳也表示，忠孝西路只有開放深夜時段給機車行駛，缺乏機車肇事率等科學數據佐證，「忠孝西路是一般平面道路，在正常的時段禁行，這是非常不智的作法」。
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