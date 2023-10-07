綠控基泰門神 蔣萬安：不能血口噴人

台北市長蔣萬安昨在議會總質詢與民進黨議員唇槍舌戰，大直坍塌案迄今已滿月，議員陳怡君昨質疑蔣萬安是「基泰門神」，蔣萬安動怒4度回擊，「我不接受你指控我是門神，把這句話收回」；議員林延鳳則指，不希望市政吊車尾，趕快找第3位副市長，蔣則反酸，高雄第三位副市長懸缺更久，「議員不要雙標」。

民進黨團昨在議會猛攻，陳怡君質詢時批，北市府拆除民宅容易、卻拔不掉基泰的「門神」、市府顧問孫偉志。民政局長陳永德回「要拔沒問題啊」，這名顧問北市已聘2屆，且職務是文山區民俗委員會長，也不是基泰的董事長或總經理。

陳怡君批，該顧問的經歷背景都是基泰建設，「我看到台北市政府有基泰門神的影子」，對蔣萬安很失望，拔不掉孫偉志背後究竟有什麼壓力？蔣萬安回，背後沒有壓力，指控要有憑有據。

陳怡君仍氣到指著蔣萬安罵「可惡、門神、你就是門神」，蔣萬安拉高音量回，不能血口噴人，「我不接受你指控我是門神，把這句話收回」，雙方拉高嗓門，互駁數分鐘。

輪到林延鳳上場，直指台北市總人口數達250萬大關，第三位副市長人選仍懸而未決，傳出北市議長戴錫欽推薦藍營市議員王欣儀，但遭副市長林奕華反對。

她問林奕華，「是不是出自妳的反對？有沒有推薦過副市長人選？」林奕華回應，這是市長權責，「有人故意見縫插針，我和王欣儀關係很好」。

林延鳳不斷詢問蔣萬安，第三位副市長懸缺4個月，哪時候才能上任？不希望北市府市政滿意度在6都吊車尾。蔣萬安則以高雄市府反嗆，找到適合人選就會盡快上任，高雄第三位副市長懸缺9個月更久，議員不要雙標。

民進黨議員何孟樺還送上「禮物」，是蔣萬安身穿龍袍、寫著「末代皇帝」字眼的裱框畫，指蔣萬安民調低迷，直呼他沒存在感、被幕僚架空，蔣回應會加倍努力。她也提醒蔣不要禍國殃民，搞垮北市，蔣萬安則面露不悅撇頭，不發一語。

北市府發言人殷瑋表示，從無端批評當中可以看出議員對存在感的重視，因此不難理解議員送畫的動機。

殷瑋說，如果議員在乎六都市長評比，可以看看9月好感度調查；如果議員在乎競爭力，可以看看遠見的最新調查。議員可能忙著做畫，忽略比較新的資訊，重點是，不論民調高低，北市府團隊都會持續努力，以市民權益為依歸。