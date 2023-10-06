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新北才蜂螫釀2死！議員再爆捕蜂員失手掉蜂窩 蜂傾巢而出嚇壞民眾

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
陳乃瑜今天質詢時，表示有民眾陳情捕蜂人員失手將蜂窩掉落，讓蜜蜂傾巢而出。黃圈處為蜂窩。圖／陳乃瑜提供
陳乃瑜今天質詢時，表示有民眾陳情捕蜂人員失手將蜂窩掉落，讓蜜蜂傾巢而出。黃圈處為蜂窩。圖／陳乃瑜提供

新北市近日發生多起蜜蜂螫人事件，釀2死20傷，也封閉13條登山步道。市議員陳乃瑜今質詢時說，新北今年外包承攬業務金額，達2944多萬，但有捕蜂人員在作業時，失手將蜂窩摔落，蜜蜂傾巢而出，造成捕蜂人和民眾身陷危險，應確實督促廠商，受完整專業訓練，並定期回訓。

陳乃瑜今針對農業局捕蜂捉蛇業務質詢，要求制訂並落實相關人員的訓練。她說，接獲民眾陳情，表示致電動保處請求協助摘除蜂巢，但捕蜂人員在作業過程中，卻將蜂窩摔落在地，蜜蜂傾巢而出，讓捕蜂人和民眾身陷危險。

陳乃瑜表示，並非要苛責捕蜂人員，而是擔心如果連農業局外包的捕蜂人員，都沒受過專業訓練，恐會造成民眾和捕蜂人員的生命威脅。

陳乃瑜說，新北今年捕蜂捉蛇的外包承攬業務金額，高達2944多萬，明年也編列2812萬，但不是花錢外包就不用管了，農業局更應該確實督促得標廠商，應有完整專業訓練，並定期回訓。

對此，農業局長李玟表示，外包廠商都有做基礎訓練跟深度訓練才會上線，但還會再去了解狀況。

陳乃瑜今在議會中質詢時針對外包捕蜂業業務質詢，認為要定期回訓。圖／陳乃瑜提供
陳乃瑜今在議會中質詢時針對外包捕蜂業業務質詢，認為要定期回訓。圖／陳乃瑜提供

陳乃瑜 蜜蜂 議員 登山步道 新北

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