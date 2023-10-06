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林口區立游泳池如何活化受關注 公所：提案爭取經費

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市林口區立游泳池已經使用超過30年，因業者在疫情期間解除合約，目前閒置中。圖／蔡淑君提供
新北市林口區立游泳池已經使用超過30年，因業者在疫情期間解除合約，目前閒置中。圖／蔡淑君提供

新北市林口區立游泳池已經使用超過30年，在地民眾認為設備老舊，需要更新，地方近期在討論該如何活化使用，民代建議可以做溜冰場，或是在原有設備上，作為室內親水樂園，林口區公所表示，地方十分關心活化游泳池的進度，會再跟市府提案，爭取相關經費。

林口區立游泳池在民國90年代開始營運，但前幾年受到疫情影響，不少人因為怕確診，減少外出機會，由於來游泳的民眾銳減，原本的承包廠商收入受影響，與公所解除契約停止營業，公所在去年將游泳池向市府提報為閒置設施，如今要怎麼活化，成為地方關心議題。

新北市議員蔡淑君表示，她向市府提出建議，希望林口區公所能室內朝運動中心2.0政策，室外現有游泳池位置做親水公園，來重啟活化再利用計畫，讓空間得以持續開放供市民使用。

議員李宇翔表示，近年來溜冰很紅，這項運動很受歡迎，林口目前沒有市內的溜冰場，小朋友都是在戶外練習，但下雨時沒有室內場地，台南就有室內溜冰場規畫，也可辦說明會搜集民眾意見。

新北市財政局表示，市府會定期清查餘裕空間，如有餘裕空間可供釋出，將彙整府內需求機關所提區位及條件設置，日前各局處都有提出需求，但評估要變更游泳池改建的成本過高，會維持由公所配合運動政策重啟活化再利用計畫，日後開放給市民使用。

新北市體育處表示，該處有主建築物及戶外游泳池，主建築可作為健身房及瑜珈課使用，如果日後定案是維持原有功能，就會協助公所委外業者經營。

新北市林口區立游泳池已經使用超過30年，因業者在疫情期間解除合約，目前閒置中。圖／蔡淑君提供
新北市林口區立游泳池已經使用超過30年，因業者在疫情期間解除合約，目前閒置中。圖／蔡淑君提供
新北市林口區立游泳池已經使用超過30年，因業者在疫情期間解除合約，目前閒置中。圖／蔡淑君提供
新北市林口區立游泳池已經使用超過30年，因業者在疫情期間解除合約，目前閒置中。圖／蔡淑君提供

林口 運動 議員

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