貢寮下雙溪街狹窄難行 公所拓寬加護欄好安心

貢寮區雙玉里下雙溪街13號道路下邊坡擋土牆及護欄新設工程，最近已經完工，區長柯建輝今(6)日和雙玉里里長吳永彬一起到現場視察完工後的情形，道路不僅拓寬了，也有新設護欄，讓民眾通行更安全好行。

產業道路太狹窄，加上沒有護欄，導致有民眾摔落，這樣的情形就發生在貢寮區雙玉里下雙溪街13號這裡，里長吳永彬直言道路本來就不寬，加上沒有護欄，之前就發生過民眾騎機車摔落到邊坡的事件，

貢寮區區長柯建輝表示，下雙溪街13號道路為主要之聯外道路，該道路路段狹窄無法會車，道路銜接周邊土地有高低差，現況無護欄等安全措施，嚴重影響用路人安全，公所設置鋼板護欄及避車道等保護措施，確保民眾車輛通行安全。