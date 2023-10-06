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汐止各里愛心送暖 正覺教育基金會送紅包助弱勢

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
正覺教育基金會到汐止各里送暖，里長謝祚敏也頒發感謝狀，表示感謝。 圖／觀天下有線電視提供
正覺教育基金會到汐止各里送暖，里長謝祚敏也頒發感謝狀，表示感謝。 圖／觀天下有線電視提供

社會上真的是愛心滿滿，這幾天正覺教育基金會一行人，是帶著物紅包，前往關懷弱勢家庭，今年是汐止各里去送暖，今(6)日前往了江北里發放紅包，而里辦公處也準備愛心白米，讓弱勢家庭感受到社會的溫暖，里長謝祚敏也頒發感謝狀，表示感謝。

正覺教育基金會、佛教正覺同修會今(6)日前往江北市民活動中心送暖，當天包括汐止區長林慶豐、新北市議員 白珮茹服務處都出席參加，現場正覺教育基金會也將紅包親手交給需要幫助的弱勢家庭。民眾說真的很感謝善心人士給急難救助的人幫助，感受到社會的溫暖。

正覺教育基金會義工指出，每一年都有舉辦寒冬送暖，今年正式改名字為正覺送暖，因為不一定在寒冬，這兩會一會一千元共發二千元，發送愛心給全省需要幫助的人，並且是和里長配合，送給里內非常需要但是又不是低收入戶資格，但是有迫切需要幫助的人。

汐止區長林慶豐表示，非常感謝正覺教育基金會、佛教正覺同修會關懷需要幫助的人，也特別謝謝里長還有志工伙伴也捐贈愛心白米給需要的民眾，藉由這個機會也呼籲大家， 如果有需要，公所也有急難救助相關的經費，如果有符合需求可以就近跟里辦公室或是公所社會人文課洽詢。

江北里長謝祚敏說，很感謝正覺基金會來里內送暖，關心弱勢家庭，跟正覺結緣已經十幾年了，這次是全省第二次巡迴來到江北里送暖，幫助需要幫助的人。

愛心 弱勢家庭 汐止

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