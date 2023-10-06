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淡水馬偕街英文路名一街三制 在地人都霧煞煞

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
觀光歷史非常重要的淡水馬偕街的三個路口的路牌卻都各有不同的英文路名，出現了三種不同的翻譯方式，連在地人都霧煞煞。 圖／紅樹林有線電視提供
觀光歷史非常重要的淡水馬偕街的三個路口的路牌卻都各有不同的英文路名，出現了三種不同的翻譯方式，連在地人都霧煞煞。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水教會與馬偕偕醫館前方的小巷就稱為馬偕街，但這條位於觀光歷史非常重要的馬偕街的三個路口的路牌卻都各有不同的英文路名，出現了三種不同的翻譯方式，就連馬偕博士的英文拼音也呈現不同版本，一條街、三種寫法，馬偕街已成了「一街三制」，連在地人都霧煞煞。

市議員陳偉杰表示，這次發現「馬偕街」除了「街道」英文縮寫的不一致，有的是用MacKay還有直音釋majie，而街道的英文也有縮寫另外一邊卻沒有相當混亂，更別談外來的遊客，也容易造成外國觀光客在旅遊搜尋時以及歷史認知上的混淆。

市議員陳偉杰指出，對照馬偕博士過去的日記與書信，都是以「MacKay」來署名落款，基於對歷史的尊重和尊敬，認為應統一以「MacKay」作為標準名稱，對此市議員還特別請教 淡水基督長老教會 等在地團體，也會盡速要求公務單位將正確的英文寫法統一與更新。並持續推廣淡水在地文史的國際能見度，讓更多人可以喜愛淡水、認識馬偕，期許淡水成為名副其實的文化城市。

淡水 英文

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