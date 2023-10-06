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淡江大橋工程進度過半！緊接東北季風來襲 200公尺主橋塔成一大考驗

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
淡江大橋200公尺主橋塔將成工程考驗。圖／公路局提供
淡江大橋200公尺主橋塔將成工程考驗。圖／公路局提供

銜接新北市淡水區與八里區的淡江大橋全長約6公里，將來北端可以串連台2線、銜接淡北道路，目前施工進度51.65%，2025年完工後將縮短淡水、八里15公里距離、節省15分鐘車程，減少台2線竹圍路段17%及關渡大橋30%交通量。交通部公路局表示，淡江大橋主橋塔高200公尺，緊接東北季風來襲，將對施工安全是一大考驗。

公路局表示，淡江大橋為全世界最長跨度單塔不對稱斜張橋，也是國內首座可同時通行公路及捷運景觀橋梁，塔高高於海平面200公尺，基礎水深65公尺，主橋最長跨達450公尺，可提供捷運、汽車、機車、自行車及人行等多元通行方式，並採用主體結構使用年限120年設計，可抗7級震及16級風。

公路局副局長林聰利指出，淡江大橋總經費從221億元提升至230億元，因位處出海口，整體結構須兼顧防氯離子、防鏽等，新北市政府未來還規劃在此放煙火，也要規劃相關防護。緊接東北季風來襲，200米的塔高施工將對工程人員是一大考驗。

林聰利表示，淡江大橋繼去年8月底完成主橋塔基礎大底大灌漿工作後，今年淡江大橋河中段主橋塔已長高55公尺，預計明年開始進行淡水端橋梁節塊的組裝及拉進。其中，關鍵的P130主橋塔工程，目前已施作至U14昇層，已高於海平面近15層樓高，預計今年可達施作至U18昇層，高於海平面近20層樓高目標。

他指出，淡江大橋完工後將大幅縮短淡水、八里兩端通行距離及時間，前往桃園國際機場也僅需30分鐘，另減少台2線竹圍路段17%及關渡大橋30%交通量，有效紓解交通壅塞問題。

另外，公路局也說，淡江大橋為保存淡水夕照，由國際知名建築師Zaha Hadid設計，橋型由淡水雲門舞集為發想，橋塔以「寧靜的舞者」為意象，構思以舞者雙手「祈福」姿態，並以單塔造型與淡水夕陽及觀音山互相眺望。

淡江大橋全長約6公里，目前施工進度51.65%，目標2025年完工。圖／公路局提供
淡江大橋全長約6公里，目前施工進度51.65%，目標2025年完工。圖／公路局提供

淡江大橋 淡水 八里

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