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萬人受惠！市府打通中正路379巷 江翠重劃進市區免繞路

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
板橋中正路379巷拓寬一案，地方爭取多年。圖／報系資料照
板橋中正路379巷拓寬一案，地方爭取多年。圖／報系資料照

新北市江翠北重劃區人口大量進駐，里長預估未來約萬人入住，但出入需穿過舊社區的狹窄巷子，地方爭取拓寬板橋中正路379巷多年，今辦開通典禮。板橋公所表示，瓶頸打通後可串連板橋舊市區及重劃區，用路人不用再繞道，全長90公尺、總經費700萬元。

板橋區長陳奇正今致詞時表示，路段全長90公尺，已於9月完工，瓶頸打通後可讓藝文二街與中正路379巷貫通，串連板橋舊市區及重劃區，用路人不用再繞道，縮短行車時間，還可作為通往環河道路的替代選擇。

目前瓶頸路段打通後，規畫10米道路，雙向各配置1個車道，兩側增設排水溝，方便排水，還增設17處機車格。陳奇正表示，打通瓶頸路段工程總經費新台幣700萬元，路側也增繪標線型人行道設置回復式導桿，保障行人通行安全，全路段中增3盞路燈，提供夜間照明保障通行安全。

陳奇正也說，新闢路段前後2處路口已建置號誌，籲請用路人遵守號誌行駛，以維行車安全，同時與台電公司合作地下化原有2支電桿，改善以往雜亂的天際線，提升整體市容景觀。

市議員黃淑君協助里長林煌益及地方爭取道路拓寬，她說這次的打通，是大社後反轉的第一步，期待搭配都市計畫的檢討放寬，未來自行留設八米計畫道路，可從原本200%的法定容積提升到240%，進而學區改善，像是板橋國光國小校舍更新共構地下停車場，交通改善，提升生活品質，落實居住安全。

板橋中正路379巷拓寬，全長90公尺、總經費700萬元。記者張曼蘋／攝影
板橋中正路379巷拓寬，全長90公尺、總經費700萬元。記者張曼蘋／攝影
地方爭取拓寬板橋中正路379巷多年，今辦開通典禮。記者張曼蘋／攝影
地方爭取拓寬板橋中正路379巷多年，今辦開通典禮。記者張曼蘋／攝影

重劃區 人行道 都市計畫

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