萬人受惠！市府打通中正路379巷 江翠重劃進市區免繞路

新北市江翠北重劃區人口大量進駐，里長預估未來約萬人入住，但出入需穿過舊社區的狹窄巷子，地方爭取拓寬板橋中正路379巷多年，今辦開通典禮。板橋公所表示，瓶頸打通後可串連板橋舊市區及重劃區，用路人不用再繞道，全長90公尺、總經費700萬元。

板橋區長陳奇正今致詞時表示，路段全長90公尺，已於9月完工，瓶頸打通後可讓藝文二街與中正路379巷貫通，串連板橋舊市區及重劃區，用路人不用再繞道，縮短行車時間，還可作為通往環河道路的替代選擇。

目前瓶頸路段打通後，規畫10米道路，雙向各配置1個車道，兩側增設排水溝，方便排水，還增設17處機車格。陳奇正表示，打通瓶頸路段工程總經費新台幣700萬元，路側也增繪標線型人行道設置回復式導桿，保障行人通行安全，全路段中增3盞路燈，提供夜間照明保障通行安全。

陳奇正也說，新闢路段前後2處路口已建置號誌，籲請用路人遵守號誌行駛，以維行車安全，同時與台電公司合作地下化原有2支電桿，改善以往雜亂的天際線，提升整體市容景觀。