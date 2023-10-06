2023台灣設計展今登場 周末煙火秀、音樂派對High翻鶯歌

「2023台灣設計展」今日起至10月22日在新北鶯歌登場，開展首周末10月7日、8日不僅有音樂派對，還邀請魏如萱、韋禮安、壞特?te等重量級卡司獻唱，還有歷時300秒的絢麗煙火秀，邀民眾一同「O起來」同樂。

新北市文化局表示，2023台灣設計展首周末10月7日、8日晚間6點半起，將有為期2天的音樂派對以及300秒煙火展演，結合此次設計展戶外大型互動聲光展演作品《Echooo》，帶來絕美震撼感官饗宴，另特別邀請新北市在地音樂團隊創作專屬煙火的搭配曲，煙火設計亦選用不同的發射地點與形式，打造立體施放效果，期望為「2023台灣設計展」和四日連假展開美好序幕。

煙火畫面設計將呼應台灣設計展主題「O起來」，以「O」起眾人之城為題，規劃五大章節呈現，從第一章「新北O起來」，透過煙火在空中來回跑動，以富有律動的美感形成一個又一個「新北環」，展現城市動能；第二章「轉動三鶯」運用煙火的色彩變化幻化為三鶯地區「陶、茶、染」的產業特色，並搭配高空風火輪的「花型」煙火不斷向外擴散，象徵擴散設計能量。

第三章「交織眾人之聲」巧用Ｌ型發射基地的29發煙火，透過發射角度、時間差之規劃於空中呈現出環形圖案，意味新北市29個行政區串聯，共同推動台灣設計展；第四章「眾人之城」五條美學廊帶將化為紅、藍、黃、綠、白於夜空中傾瀉而下，展示出新北市多元共融的城市特色；最後一章「輝煌前景」則將以輝煌壯觀的金色瀑布閃耀整個新北市美術館園區，展現新北市光榮城市的美好時刻。