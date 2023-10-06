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遭指都計變更案卡新北？國土署：對各縣市均依規定審議

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
議員質疑新北近年有許多開發案件審議都還在內政部審議，國土管理署表示，各縣市政府提報內政部都市計畫委員會審議案件，中央均依程序處理從未延宕審議時程。記者葉德正／攝影
議員質疑新北近年有許多開發案件審議都還在內政部審議，國土管理署表示，各縣市政府提報內政部都市計畫委員會審議案件，中央均依程序處理從未延宕審議時程。記者葉德正／攝影

國民黨新北市議員廖先翔日前質疑，新北市政府送中央的都市計畫案審查較久。國土管理署今表示，各縣市政府提報內政部都市計畫委員會審議案件，中央均依程序處理從未延宕審議時程，且新北市政府所提送的都計審議案件，今年起統計至10月共計召開31次專案小組會議，為全國之冠。

國土署表示，大面積整體開發之變更或涉及整體通盤檢討案件，往往影響層面較為複雜，許多議題需由都委會委員進一步釐清，例如蘆洲南北側變更案部都委會已召開6次專案小組會議，涉及違章工廠轉型、果菜市場搬遷、土地開發等議題，新北市政府至今仍無法完成區段徵收公益性與必要性審查。

對於新店Ｂ單元開發案長達12年，國土署指出，是新北市政府未能積極回應委員、在地民眾及文史團體的建議意見，後來才在2020、2023年調整計畫後審議通過。

國土署強調，中央對於所有都市計畫變更案均秉持客觀、公正及專業意見，依程序進行審查，也期許新北市政府應正視委員所提各項意見，具體說明回應勿閃躲，如此才能加快審議效率，共同為都市環境品質、民眾權益及公共利益把關。

都市計畫 區段徵收

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