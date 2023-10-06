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台南南區健康路停車場今啟用 免費停到月底在地人優惠

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南南區健康路停車場今天啟用，免費試停到月底。記者周宗禎／翻攝
台南南區健康路停車場今天啟用，免費試停到月底。記者周宗禎／翻攝

台南市政府新闢南區文南里健康路平面臨時停車場完工、今天啟用。市長黃偉哲主持典禮。黃偉哲表示，停車場啟用可提供107席汽車停車位，既增加優質停車空間，又能活化土地及美化環境市容，是創造多贏的成功案例。

該停車場今起至31日開放免費試停，11月1日將由經營業者以智慧停車收費系統收費管理，設籍文南里民有經常停車需求，將比照其他公有停車場提供里民停車優惠，歡迎使用。

黃偉哲表示，健康路周遭住宅密集停車需求大，市府與國有財產署協調，闢建臨時停車場，讓住戶或訪客有更方便停車空間。黃偉哲說，近幾年南區或安平區都市或觀光發展相當快速，市府會努力加強交通建設，包括路平專案、停車場闢建等，要讓民眾好開、好停。

交通局指出，健康路停車場鄰近健康綠洲特色公園，三面臨路完整街廓，周邊住宅密集，停車需求與日俱增，因公園北側路外停車場已規畫新建里民活動中心，將減少部分停車位，因此用公園對面閒置國有土地先完成平面臨時停車場，彌補減少停車空間，更一掃原有髒亂與廢棄物堆置情形。

市府感謝市議員林美燕、林依婷、蔡淑惠、李啟維、周麗津、王家貞、蔡筱薇、蔡宗豪、李中岑、曾培雅及在地里長、社會人士出席啟用典禮。

台南南區健康路停車場今天啟用，免費試停到月底。記者周宗禎／翻攝
台南南區健康路停車場今天啟用，免費試停到月底。記者周宗禎／翻攝
台南南區健康路停車場今天啟用，免費試停到月底。記者周宗禎／翻攝
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台南南區健康路停車場今天啟用，免費試停到月底。記者周宗禎／翻攝
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停車場 黃偉哲

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