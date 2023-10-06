全運會在台南卻遇登革熱嚴峻 體育局：祭7大防護措施

112年全國運動會10月21日至26日於台南市舉辦，因台南市登革熱疫情尚未解除，上午議會進行體育局業務報告，議員們憂心屆時全國上萬名選手齊聚台南，「萬一被蚊子叮到就慘了 」，提醒要做好防護措施；體育局表示已祭7個準備，確保各縣市選手平安到台南比賽，也能平安回去。

議員李宗霖表示，體育局工作報告目標要「全力辦好全運會」，但遇到登革熱疫情，因應措施是加強各場地的管理落實孳清巡檢並紀錄，但他要提醒其他縣市選手來台南之後，下榻的飯店和場所也要掌握狀況，不只是場館還有旅館，一定要和其他局處配合。

議員杜素吟也說，全運會21日在大台南會展中心開幕典禮，今年有22縣市選手到台南參加，有一千人參加開幕典禮，會展中心平常都是關閉，在典禮前一定要做好環境清潔；另外也建議參賽選手都要分防蚊貼，不要讓辦全運會有遺憾，萬一有選手確診，就枉費台南市爭取16年才取得主辦權。她也提到有人每天晨跑從一處工地跑過去被蚊子叮咬就確診登革熱 ，工地最容易積水孳生子孑病媒蚊，一定要求做好環境清潔。

議員陳怡珍提醒務必要做好相關措施，確保選手安全，不希望有選手確診登革熱；蔡宗豪也說，大家都擔心登革熱，倘若外地選手不幸感染登革熱，有無補償？局長陳良乾說，目前無補償的措施，運動員都有保險，就醫療費用會全額補助。

林美燕針對台南市體育場四周環境髒亂，是否成為登革熱孳生源，且外地人看了觀感也不好，依照目前清潔人員不可能把環境做好，現在趕快請專業清潔公司進行打掃。，在全運會前把環境整理好。

體育局長陳良乾說，已做好7個準備，針對各賽事競賽場地七、八、九月都有噴藥，賽前兩天進行化學防治，以消滅帶有病毒的成蚊；購買1萬瓶防蚊液提供全體隊職員人手一瓶，場館提供懸掛防蚊片，場館提供觀眾可索取防蚊液；訂定隊職員確診通報處理流程，全體隊職員身體健康情況。一旦確認選手染疫，將即時進行環境清消，同時強化衛教宣導，提醒參與全國運動會的選手、隊職員與民眾共同防疫。

另配合觀旅局選手及教練做衛教工作及清毒；在體育場成立緊急應變小組，有醫師駐診隨時處理，確保全國運動會圓滿進行，維護全台各地選手及隊職員健康，大家共同努力，讓選手平安來比賽也平安地回去。