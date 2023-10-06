北巿議員曝「忠孝西路又要禁機車」 網友駡翻揚言開車癱瘓

台北車站前忠孝西路段原禁行機車逾40年，從去年12月14日解禁，每天晚間11時至隔天上午6時開放外側兩車道讓機車通行，但市議員李明賢說，近來傳出北市府委外評估，可能將改為全時段禁止，批評市府對於道路平權又走回頭路，網友則表示，若禁止就號召開車癱瘓忠孝西路而已。交通局則表示，目前是評估其他時間是否可開放，全時段禁止，並非選項。

李明賢說「真是見鬼了」若是消息為真，他一定堅決反對到底，並要求官員說明是發生什麼狀況？他過去多次調閱數據，開放機車行駛忠孝西路，事故數並未明顯提升，有相關科學數據支撐，道路平權不容走回頭路。

對此，交通局表示，台北車站前忠孝西路開放機車通行，目前委外評估，資料分析8月底結果出來，根據模擬資料是在上、下班尖峰時間和假日下午，車輛交織對公車影響很張大，所以假日、平常日開放不太可能發生，所以是評估討論未來下一步怎麼走。

交通局指出，目前考量開放後對公車影響，現在開放的時段是每天晚間11時至隔天上午6時，是公車比較少的時段，開放這段時曾發生1件通事故，所以目前「沒有要收回去」沒有規畫全時段禁止。

網友則表示，前朝開了一個玩笑舉球給蔣市長殺球，這個球還能掉就真的太誇張惹「禁止我們就號召開車癱瘓忠孝西而已，問題不大」也有網友指出，不去改善道路路線，只會用禁止使用的方式，這是最不負責任的政策；希望議員可以撐下去，提出具體的資料來證明開放機車行駛忠孝西路不會造成事故率上升。