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小犬狂刮仍屹立不搖 新北沙雕展雙十4天連假持續開展

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
「2023八里城市沙雕展」自8月19日開展以來已吸引至少10萬人次前來觀賞。圖／新北市高灘處提供
「2023八里城市沙雕展」自8月19日開展以來已吸引至少10萬人次前來觀賞。圖／新北市高灘處提供

「2023八里城市沙雕展」自8月19日開展以來已吸引至少10萬人次前來觀賞，歷經數日小犬颱風肆虐，沙雕透過沙雕師們細心修復及維護，讓沙雕依然栩栩如生佇立於八里左岸公園。高灘處表示雙十4天連假民眾仍可安排時間前往欣賞光影沙雕探索「神 · 話八里」風采。

高灘處長張修銘表示，今年八里城市沙雕展歷經多次的豪大雨、颱風等氣候狀況，甚至遭民眾蓄意破壞，透過沙雕師們細心修復及維護，讓沙雕依然佇立。除了沙雕，夜間亦有「神話之光」光雕展，利用光影串連整個八里左岸，從早到晚都好拍，展覽至10月17日止。

新北市高灘處今年8月邀集國際及國內著名沙雕師以「神 · 話八里」為主題，共同創作「2023八里城市沙雕展」。展覽期間民眾報名賞金獵人影片創作活動，在多件作品內奪得冠軍「天空之城-神話八里」影片，主題明確、節奏明快、旁白與畫面契合度高，且簡潔有力介紹出沙雕主題及特色。

八里城市沙雕展夜間亦有「神話之光」光雕展，利用光影串連整個八里左岸。圖／新北市高灘處提供
八里城市沙雕展夜間亦有「神話之光」光雕展，利用光影串連整個八里左岸。圖／新北市高灘處提供
「2023八里城市沙雕展」歷經數日小犬颱風肆虐，沙雕透過沙雕師們細心修復及維護，讓沙雕依然栩栩如生佇立於八里左岸公園。圖／新北市高灘處提供
「2023八里城市沙雕展」歷經數日小犬颱風肆虐，沙雕透過沙雕師們細心修復及維護，讓沙雕依然栩栩如生佇立於八里左岸公園。圖／新北市高灘處提供

沙雕 小犬颱風

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