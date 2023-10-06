迎接台北白晝之夜 北捷、交通管制看這邊

台北白晝之夜將於10月7日在信義區國父紀念館、台北市議會、市政府等場域跨夜舉辦，周邊交通管制於7日中午12點到8日上午9點結束，行經管制區域的公車將取消部分站位並改道行駛，台北捷運部分路段於8日凌晨12點到3點單向延長營運，僅市政府站、國父紀念館站、台北101/ 世貿站到台北車站，其餘車站只進不出。

交通管制措施期間，封閉市府路（松高路至松壽路段雙向）、新仁愛路（市府路至逸仙路段雙向）、仁愛路4段快車道及北側慢車道（逸仙路至光復南路段）、逸仙路（松高路至仁愛路段雙向）、1號道路（松壽路至仁愛路段），禁止車輛通行。

其中，仁愛路4段的南側慢車道（光復南路至1號道路段，西往東）維持通行，車輛可由仁愛光復路南路口駛入，行駛至基隆路僅開放右轉，禁止直行新仁愛路或左轉逸仙路。因應管制措施，忠孝東路四段東往西方向開放左轉光復南路。

配合交通管制措施，管制時段行經管制區域的公車將取消部分站位並改道行駛，公車取消站位包含國父紀念館、市政府（市府）（雙向）、市議會、仁愛光復路口（向西）等，於交管時間將取消停靠。

同時，管制區域內與周邊的機車停車格位也禁止停放，包括仁愛路（逸仙路至光復南路段）北側機車格位、逸仙路（松高路至仁愛路段）機車格位、市府路（松高路至松壽路）限時停車機車格位、忠孝東路4段（忠孝東路4段329號至光復南路）北側機車格位。

另外，光復南路（忠孝東路至仁愛路段）、忠孝東路4段（光復南路至逸仙路段）南側黃線將禁止臨時停車。府前停車場1號道路出入口也配合交通管制禁止出入，車輛須由其他出入口進出。

考量活動區域封路及人潮，部分YouBike（2.0）站點包括：市府松高路口、市府松壽路口、仁愛逸仙路口、市民廣場等於7日12點到8日9點暫停服務；仁愛路4段496巷口YouBike站點則於7日下午6點至8日9點暫停服務。

北捷部分延長營運，單向行駛至台北車站，班距原則約20分鐘。公車班次，承德幹線、基隆路幹線、仁愛幹線、信義幹線、忠孝幹線等行經活動場地周圍的公車也將於7日起下午6點機動加密行駛。