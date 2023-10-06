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2023台灣設計展今登場 有5大展區

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
「2023台灣設計展」今登場，許多參訪貴賓昨在新北市美術館展區預覽。記者林澔一／攝影
「2023台灣設計展」今登場，許多參訪貴賓昨在新北市美術館展區預覽。記者林澔一／攝影

「2023台灣設計展」今天起至10月22日展出，新北市文化局昨舉辦開幕儀式，台灣設計展以「新北○起來」為主題，現場共有5大展區，象徵新北市特有土地環狀樣貌，也是對多元族群及百工百業的開放與包容。

台灣設計展A主展區橫跨新北市美術館、鶯歌國民運動中心、鶯歌陶瓷博物館、同慶市民活動中心及新太源藝術工坊5區域，14種主題「○」展覽囊括在地產業、永續循環、自然生態、美食饗宴、特色音樂、人文習俗等主題展及精采活動；B區衛星展區串聯5個捷運環狀線站點、新北市政府1樓大廳及環狀線列車車廂改造。

C區「品味漫遊-新北哩賀」蒐羅全新北山海城129條特色路線，共154場次，規畫5種新北體驗方式、10條精選遊程；D區32項新北各行政區「設計響應」展演與活動，從農業、茶藝、陶瓷、音樂、文化，再到AR、電競、觀光工廠，地區貫穿新北5條美學廊帶；E區「城市再造」匯集新北市11種類型的城市改造點，涵蓋翻新公有市場、優化藝文館所、打造共融特色公園、重現綠色山徑等領域。

副市長劉和然表示，「○起來」是串聯、是擁抱、是包山包海的共榮圈，也是新北特有人情溫度，期望連結在地精神，把整個新北「○起來」。「三鶯文創整合計畫」以新北市美術館為起點，要將設計的創新思維導入城市治理，期盼三鶯地區打造為北台灣藝術觀光重鎮。

捷運環狀線

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