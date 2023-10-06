新北重大開發計畫被卡？ 最久審12年

新北市府有73件重大開發案送審中央，其中新店B單元卡12年歷經3任市長，今年暑假才過關，由地政局展開區段徵收；目前蘆洲南北側開發案也卡3年。市府表示，2019年以來平均每年約有30幾案在內政部審議，部分案件審議確實比其他縣市慢。

新北市近年力推多項重大開發計畫，市議員廖先翔在議會質詢指出，內政部碰上新北送審的計畫案似乎都審得特別慢；城鄉局長黃國峰回應，有部分案子確實較其他縣市慢。

據了解，部分綠營執政縣市案件確實審得較快，而新北市公設通檢只通過澳底一處，先前綠營執政的桃園已過了好幾處；另高雄不少都更案已通過，但新北土城、永和、樹林與三重行政園區案件還在審議。

廖先翔說，民間在流傳內政部對新北都市計畫或審議案進度特別慢，排審時間比其他縣市晚，對新北市民不公平，他詢問城鄉局目前到底有多少案件在內政部，是否真被卡？

黃國峰表示，新北市每月會檢討案件進度，2019年以來平均每年有30幾案在內政部審議，包括一般通檢、公設通檢、個案變更，現在約有73案在內政部審議。黃強調，有些中央要修正補充的意見，城鄉局會以最快速度補進去，抱持鍥而不捨態度。

其中新店B單元一審12年，廖先翔直呼一個首長2任任期都已經結束，案子卻還沒確定。他認為，這比補助地方大筆經費還重要，如果計畫無法審定，編再多預算也無法用。

國土管理署署長吳欣修表示，每案處理態度相同，沒有針對新北市府，都就公益性、必要性等內容需討論完備，包括文資、地主狀況、違章工廠等，都可能是計畫中需要再妥當處理的因素，委員會都是合議制，未來考慮公開完整會議紀錄。各開發案因素複雜，像之前新北市捷運等建設案，中央也和地方協力加速，都是按程序確保公益性。

民進黨市議員黃淑君表示，新北市許多計畫都是站在自己角度，內政部看案子是關注全區發展，如果都市計畫相關細節有好好納入，就不會一直被中央退件，不能全怪中央。