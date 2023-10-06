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蔣萬安施政報告 藍綠白大混戰

聯合報／ 記者楊正海林麗玉林佳彣／台北報導
台北市長蔣萬安昨赴議會施政報告，在野黨議員以「權宜」問題發言，拖延市長施政報告。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安昨赴議會施政報告，在野黨議員以「權宜」問題發言，拖延市長施政報告。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安昨赴議會施政報告，民進黨團認為蔣萬安在施政報告中不提北流、北藝、教育基金等前朝留下的爛攤子，砲轟蔣萬安不敢得罪前市長柯文哲，在選舉時操作「藍白合」政治籌碼；國民黨團則以雞蛋、疫苗等時事題，回擊綠營中央執政缺失，民眾黨團也反嗆綠營「拉柯打蔣、其心可議」。

蔣萬安昨天施政報告一波三折，施作建成綜合大樓的廠商勁強營造公司被下游廠商指控拖欠工程款，蔣昨抵達市議會門口時，業者當場下跪陳情追討血汗錢，蔣萬安停下腳步，說了好幾次「我會再了解，陳情書拿到了」。

進入議場後，民進黨團準備標語「柯留爛尾、蔣當門神、只為藍白、糊弄市民、蔣萬安快醒醒」，以各式各樣的「權宜」問題要求程序發言，國民黨團見狀全部起身上前喊「市長加油」、「綠不要柯維拉」，民眾黨4議員也不示弱，走上台舉牌高喊「停止口水、終結藍綠惡鬥」，花了1小時蔣萬安才上台。

民進黨議員吳沛憶說，柯文哲像是「恐怖情人」不只對市政指指點點，北流、北藝、教育基金的問題，留下多少爛攤子，蔣萬安應該勇敢做自己，好好說明為什麼要追加預算。

國民黨議員吳世正反擊，其實攸關市民權益的，應該是「爛蛋」食安的問題，但綠營卻不講，因為這些是中央決策搞出來的，這就是為了選舉轉移焦點。

民眾黨議員陳宥丞表示，還以為柯文哲還在北市府執政，若柯文哲任內執政有問題，贊成議會或市府送檢調或由監察院調查，不要把柯文哲當政治提款機，拉柯打蔣其心可議。

蔣萬安施政報告提到，基北北桃1200都會通目前販售152萬張，約1億1千萬人次使用，大幅超越原先預估134萬張的數量，達成率113%。

蔣萬安也說，基泰大直案後修改損鄰規則，納入第三方專業鑑定意見，提供南港基三中繼宅及台北橋聯開宅安置他限戶災民，目前已有15戶簽約，基三12戶、台北橋3戶簽約。

蔣萬安表示，城市交流到8月底已有51團、365位外賓來訪，包括日本前首相麻生太郎、美國鳳凰城市長等人，7月赴新加坡考察，8月底則赴上海出席雙城論壇，9月底則前往韓國參加世界城市高峰會市長論壇。

民進黨市議員王世堅昨送蔣萬安一個鍋子、一罐白米，要求蔣去社子島「埋鍋造飯」，展現開發決心。國民黨市議員游淑慧反酸，內政部長林右昌一定也要去，蔣萬安從6月約他到現在，還沒有約到，是不是看不起台北市？

蔣萬安 議員 柯文哲

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