大同區危老都更損鄰 建商：願修繕或賠償

時代力量立委陳椒華接獲民眾陳情，位於台北市大同區一處危老都更案，疑施工不當造成損鄰，恐釀大直塌陷案損鄰翻版；建商表示，願意修繕或賠償，並希望與鄰房和解，北市建管處表示，每月委託四大技師公會檢測，民眾仍有疑慮，會再請其中一個公會檢測，給居民安全環境。

工地連續壁滲水。（圖／陳椒華服務處提供） 陳椒華會同國土管理署、公共工程委員會及建管處會勘北市大同區文昌段元賀建設工地，陳指出，周邊民眾擔心大直案重蹈覆轍，尤其9月28日出現連續壁的問題，才會趕緊要求相關單位會勘，檢視鄰房、路面下沉現況。

她指出，面對工地的單號門牌建物，巷子路面龜裂、下沉，另外與工地只隔著一人側身寬度防火巷建物，目測已旋轉扭曲，屋內從一樓走上4、5樓的樓梯和牆壁分離，門卡死難開。

損鄰住戶陳小姐、連先生異口同聲，去年初拆屋時振動引發等同五級地震強度，造成鄰房柱子地板牆壁傾斜、隆起、龜裂、沉降；今年第二階段重要工程挖地基，同樣造成這些狀況，質疑建商偷工減料。

元賀建設公司工務部協理黃也恭說，依照規定在拆房前，都有鄰房鑑定，只有一戶不願鑑定，因此尊重，不過，拆屋時候，該戶說有損鄰，又邀集18戶要求重新鑑定，由住戶們指定的單位鑑定之後，住戶仍然質疑鑑定報告，之後已補件兩次同樣沒有問題，公司才會依法動工。

黃也恭表示，公司願意協助修繕或提供賠償損鄰，但是住戶們不願簽，持續抗爭，導致工地停工達9個多月，「我們還是希望再和鄰房提出和解，進行實質的修繕」。

大地工程技師公會鑑定主任委員趙衛君表示，到工地的地下一樓查看，連續壁接縫處有滲水的狀況，不過會同施工單位了解，基地緊鄰鄰房，風險考量後才沒有做止水灌漿，施工技術確實也很難避免，會在單元的接縫處鑿一個深度，放置端板去做止水，目前流出來的水是清水，沒有帶進基地外的土砂，初判工程都在可控制範圍。