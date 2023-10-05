賴佩霞辭演劇團恐賠償…議員籲市府協助 蔣萬安：我們來做

藝人賴佩霞與因與鴻海集團創辦人郭台銘搭檔參選總統，推掉原訂11月演出的舞台劇「蘑菇」，該戲最後取消演出，民進黨議員許家蓓表示，該戲為北藝與民間劇團合辦，從去年就開始相關準備作業，對劇團造成不小影響，認為市府應比照文化局給予藝文人士法律諮詢服務平台，保障藝文工作者遇到爭議時能獲得協助，台北市長蔣萬安也當場允諾，「我們來做」，會給予法律相關協助。

許家蓓指出，賴佩霞因參選副總統辭演舞台劇「蘑菇」，該劇為北藝主辦，並與民間劇團合作演出，北藝補助100萬的經費，並與劇團依「四六分」做票房分潤。

許家蓓說，去年11月北藝已和劇團開始洽談，若再把前置作業算進去，絕對是更早之前就開始規畫，今年9月15日開賣，預計11月11日演出，不管是場地、道具、演員檔期等，所有的製作早就已經陸續進行，投入許多心血、時間及金錢，卻因一人辭演導致整部劇必須取消。

許家蓓說，北藝雖有表達關心並了解劇團面臨的困境，但因為演出取消，北藝並未支付一百萬補助費給劇團，對北藝來說損失較小，但對於劇團影響絕對很大，恐會面臨賠償問題，或必須無條件吸收成本，無疑是雪上加霜。

許家蓓呼籲，希望能藉由這個案，市府能給予更多協助，她舉例，文化部在2018年就已推出藝文人士法律諮詢服務平台，希望台北市政府也能跟進．讓藝文工作者遇到賠償或法律爭議時，能尋求專業協助。