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「2023台灣設計展」登場 明正式開展至10月22日

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
「2023台灣設計展」從明日起至10月22日開展，新北市文化局今天舉辦開幕儀式。記者江婉儀／攝影
「2023台灣設計展」從明日起至10月22日開展，新北市文化局今天舉辦開幕儀式。記者江婉儀／攝影

「2023台灣設計展」從明日起至10月22日開展，新北市文化局今天舉辦開幕儀式，今年的台灣設計展以「新北○起來」為主題，現場共有五大展區，不僅象徵新北市特有的土地環狀樣貌，也代表新北對多元族群及百工百業的開放與包容。

「2023台灣設計展」A主展區橫跨新北市美術館、鶯歌國民運動中心、鶯歌陶瓷博物館、同慶市民活動中心及新太源藝術工坊五區域，14種主題「○」展覽囊括在地產業、永續循環、自然生態、美食饗宴、特色音樂、人文習俗等主題展及精彩活動；B區衛星展區串聯5個捷運環狀線站點、新北市政府一樓大廳及環狀線列車車廂改造。

C區「品味漫遊-新北哩賀」蒐羅全新北山海城129條特色路線，共154場次，規劃5種新北體驗方式、10條精選遊程；D區32項新北各行政區「設計響應」展演與活動，從農業、茶藝、陶瓷、音樂、文化，再到AR、電競、觀光工廠，地區貫穿新北五條美學廊帶；E區「城市再造」匯集新北市11種類型的城市改造點，涵蓋翻新公有市場、優化藝文館所、打造共融特色公園、重現綠色山徑等領域。

副市長劉和然表示，「○起來」是串聯、是擁抱、是包山包海的共榮圈，也是新北特有的人情溫度，期望連結在地精神，把整個新北「○起來」。新北市近年持續積極進行城市改造，努力翻轉新北的城市面貌。

劉和然說，「三鶯文創整合計畫」便是新北市重要的發展計畫，以新北市美術館為起點，不僅要將設計的創新思維導入城市治理，更期盼未來能將三鶯地區打造為北台灣藝術觀光重鎮，這也是「2023台灣設計展」選擇鶯歌做為主展區的原因。

「2023台灣設計展」從明日起至10月22日開展，新北市文化局今天舉辦開幕儀式。記者江婉儀／攝影
「2023台灣設計展」從明日起至10月22日開展，新北市文化局今天舉辦開幕儀式。記者江婉儀／攝影

捷運環狀線 新北 劉和然 美術館 文創

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