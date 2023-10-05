學新事物延緩老化 汐止湖蓮長輩學樹皮拓印
鼓勵長輩多走出來運動也學習新事物，汐止區湖蓮里銀髮俱樂部持續開辦多元課程，有動健康、手作園藝，最近還帶著長輩學樹皮拓印，今（5）日汐止區長林慶豐也特地前往關心長輩，做政令宣導也一起吃飯話家常。
在老師的指導下，十幾二十位的長者開始學樹皮拓印，素材就是大小不一的樹皮，然後，再利用各種顏色開始拓印，接著再拿著樹枝一一點綴裝飾，成品出爐，長輩拿著自己的作品展示，都好開心也好有成就感，連八、九十歲的長輩都展現美術才藝，直說學新事物，延緩老化。
湖蓮里長翁春娟說，社區八、九十歲的長輩非常多，只要自己能夠走動，他們就會從社區各個角落來樂活中心來上課，不管是體能、音樂或是講座，很感謝新北市社會區有社區關懷的計劃，提供一些經費，也很感謝長照員都安排很多豐富課程，這是值得推廣，讓更多長輩受惠，提升學習能力延緩老化。
汐止區長林慶豐表示，今天很高興來湖蓮里，長輩齊聚在這裡學習樹皮拓印，也很感謝志義工陪伴長者，今天也進行登革熱及重陽禮金發放宣導，提醒大家重陽禮金從10/18日就會開始入戶，如果是領現金會在10/21日在各指定地點發放。
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