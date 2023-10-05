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雙溪里共餐共學有創意 手做毛線長者手腦靈活運用

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區公所媒合台灣公益聯盟到雙溪里與長者進行共學共餐活動，教長者運用毛線手做，除了訓練手部的靈活度，也展現長者的創意。圖／觀天下有線電視提供
雙溪區公所媒合台灣公益聯盟到雙溪里與長者進行共學共餐活動，教長者運用毛線手做，除了訓練手部的靈活度，也展現長者的創意。圖／觀天下有線電視提供

為了陪伴偏鄉長者，讓他們願意走出家門和社區互動，雙溪區公所媒合台灣公益聯盟，今(5)日到雙溪里與長者進行共學共餐活動，教長者運用毛線手做，除了訓練手部的靈活度，也展現長者的創意，接著陪伴長輩們共餐話家常，也充實長者們的晚年生活。

台灣公益聯盟長期致力於偏鄉地區老人服務，讓長者走出家門與社區鄰里互動、相互陪伴，促進其身心健康，設計了手作課程，讓長者一起「共學」，今天到雙溪里，長輩參與很踴躍，雖然是第一次接觸手做，但是手腳俐落不含糊，也展現過人的靈活度。

雙溪區區長林銚傑說，台灣公益聯盟長期致力於各項公益服務，今年在雙溪也陪伴不少長輩一起度過美好的時光，今天也帶來手做課程讓長者的手腦靈活運用，增添不少生活樂趣，接近中午時間，就陪伴長者吃飯話家常，讓長輩備感溫馨。

雙溪里里長盧燈煌也說，很感謝公所安排台灣公益聯盟來陪伴這些長者，看到他們對於手做樂在其中，也在他們的晚年生活增添不少樂趣。

長輩 偏鄉 雙溪區

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