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汐止鵠鵠崙路邊坡崩塌要修復 護坡鞏固改善排水

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止鵠鵠崙路陸續進行邊坡鞏固以及改善週邊排水，新北市議員廖先翔也請相關單位針對滑動邊坡儘快修復鞏固，讓山坡地更加穩固。圖／觀天下有線電視提供
汐止鵠鵠崙路陸續進行邊坡鞏固以及改善週邊排水，新北市議員廖先翔也請相關單位針對滑動邊坡儘快修復鞏固，讓山坡地更加穩固。圖／觀天下有線電視提供

汐止鵠鵠崙路在去年颱風，邊坡發生嚴重崩塌，除了第一時間搶修，包括水保局、市府農業局也在今年陸續進行邊坡鞏固以及改善週邊排水，新北市議員廖先翔也請相關單位針對滑動邊坡儘快修復鞏固，讓山坡地更加穩固。

東山里長虞恉剛說，去年的10/16、10/17那時候的尼莎颱風對里內的土石發生大規模的崩塌，所以，從去年還有今年農業部水保局都投入相當多的經費，做一些地表水的排水改善，後續還有地下水的排水改善工程，正在研議進行當中，就是要讓地表水還有地下水做導引，因為這裡是順向坡土質，不要再因為豐沛的地下水造成山坡滑落，造成更大的坍方，讓山坡地更加穩固。

新北市議員廖先翔表示，在東山里汐平路裡面還有鵠鵠崙路是屬於山區，前一陣子幾次大雨還有颱風，邊坡出現滑動的情況，也被中央畫為土石流潛勢溪，攸關於民眾的生命財產安全，非常重視，也請相關單位針對滑動邊坡儘快修復鞏固。

尼莎颱風 地下水 汐止 廖先翔 崩塌

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